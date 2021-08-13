Kardeşinin düğünü için gitti! Ağabeyi ile kazada öldü

KAZA, çarşamba günü saat 16.30 sıralarında Aksaray-Gülağaç karayolu Gücünkaya köyü girişinde meydana geldi. Nezir Mutlu yönetimindeki 68 ABR 364 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Fahrettin Bozlak’ın (37) kullandığı çekiciyle çarpıştı. Kazada her iki araç da hurdaya döndü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Gelen ekipler tarafından yapılan incelemede otomobil sürücüsü Nezir Mutlu ve ağabeyi Seyit Mutlu’nun hayatını kaybettiği belirlendi. Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan çekici sürücüsü Bozlak’ın tedavisi sürüyor.

Seyit Mutlu, Emir Mutlu, Nezir Mutlu (soldan sağa)

EŞİ 6 AYLIK HAMİLE

Seyit Mutlu ve kardeşi Nezir Mutlu’nun cenazesi dün Uzunkaya köyünün mezarlığında gözyaşlarıyla defnedildi. Kazada ölen Nezir Mutlu’nun 4 kardeş olduğu ve en küçük kardeşi Tahir Mutlu’nun 21 Ağustos’taki düğünü için yaşadığı Fransa’dan ailesiyle birlikte memleketine gittiği ortaya çıktı. Fransa’da lokanta işleten 2 çocuk babası Nezir Mutlu’nun eşi Nilgün Mutlu’nun 6 aylık hamile olduğu belirtildi. Kardeşi gibi 2 çocuk babası olan Seyit Mutlu’nun da köyde market işlettiği bildirildi.