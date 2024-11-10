Kardeş şehirlerden muhteşem sergi

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LINDENTHAL Sanat Galerisi’nde Köln, İstanbul ve Tunus’un kent dokusundan fotoğraf, kolaj ve resimlerden oluşan etkileyici sergi, sanatseverlerle buluştu. Eserler, insanların günlük yaşamına yeni bir bakış sunarken, şehir manzaralarının yıllar içinde geçirdiği dönüşümleri gözler önüne seriyor ve geleneksel yaşam tarzlarının izlenimlerini yakalıyor. Çeşitli sanatsal tekniklerle çalışılmış karma eserler Karin Angele, Rita Kropp, Necat Nazaroğlu, Gülüzar Çiçek, Holger Schnapp ve Steit Slings tarafından sergileniyor. Serginin kuratörlüğünü ise Wolfgang Rieger yapıyor. Bu yıl YEE tarafından sağlanan burs ile İstanbul’a seyahat eden sanatçılar Karin Angele ve Steit Slings, eserlerine farklı bir boyut kazandırdılar. Steit Slings, İstanbul’daki aynı mekânların 26 yıl önceki ve şimdiki hallerini dijital bir katkıyla sergiye dahil etti. Karin Angele ise İstanbul’un geleneksel dokusundaki dinginliği karelerine taşıdı.

Açılışta konuşan kardeş kuruluş temsilcileri Walter Kluth ve Benedikt Fuchs, serginin kardeş şehirler arasında anlayış geliştirmeye ve dostluğu artırmaya katkıda bulunduğunu vurguladı. “Bu tür kültürel etkinlikler, şehirlerimizin zenginliklerini yansıtıyor” mesajı verildi. YEE temsilcisi Dr. Yılmaz Bulut ise “Birlikte gelenekselleştirilen dostluk sergileriyle insanları buluşturuyor ve aralarında etkileşimin devamlılığını ve güçlenmesini sağlıyoruz’ dedi. Sergi açılışına Köln ve çevresinden sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. 8 Kasım’da açılan sergi 22 Kasım’a kadar cuma ve cumartesi günleri 16.00 ila 19.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.