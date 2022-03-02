Kardeş şehir kutlamasına savaş gölgesi!

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BİLİNDİĞİ 1997 yılında Antalya Cam Piramit’te dönemin Nürnberg Büyükşehir Belediye Başkanı Ludwig Scholz ile dönemin Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Hasan Subaşı tarafından imzalar atılmış ve Nürnberg ile Antalya kardeş olmuşlardı. Daha önce, Nürnberg Belediyesi Uluslararası ilişkiler Daire Başkanı Bayan Christine Schüssler, Antalya Nürnberg Kardeş Şehir Dernek Başkanı Rıza Özlek ile Denetim Kurulu Başkanı Bayan Susanne Schineehorst ve İnssan e.V. Yönetim Kurulu, Nürnberg Mevlana lokantasında bir araya gelmişler ve kutlamalar hakkında Hürriyet’e bilgi vermişlerdi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in davetlileri arasında Nürnberg Büyükşehir Belediye Başkanı Markus König’de vardı.

NÜRNBERG’İN TRAMVAYLARI ANTALYA YOLUNDA

‘Kardeş Şehir’ illişkisinin başlamasından sonra, Nürnberg Belediyesi ,1999 yılında, Nürnberg Belediyesi Antalya’ya iki adet tramvay hediye etmişti. Tramvaylar halen, Antalya’da 5 kilometrelik bir parkurda, nastoloji tarmvayları adı altınrda trustik gezi yapıyor.