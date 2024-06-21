Kardeş kenti ziyaret etti

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İMAMOĞLU, Berlin Belediyesi ‘Altın Defteri’ni imzaladı. Berlin ile İstanbul arasındaki kardeş şehir anlaşmasının 35’inci yılı dolayısıyla yapılan ziyarette konuşan İmamoğlu, iki kent arasındaki kültür, sanat, turizm, ekonomik iş birliğinin artırılmasının her iki şehrin de yararına olacağını söyledi. Türkiye ile Almanya arasında 100’e yakın kardeş belediye bulunduğunu hatırlatan İmamoğlu, gelecek yıl belediyeler buluşması organize etmeyi planladığını kaydetti. Berlin Belediye Başkanı Kai Wegner’i de İstanbul’a davet eden İmamoğlu, iki kent arasındaki iş birliğinin örnek teşkil edeceğini söyledi. İmamoğlu, daha önce de Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve Federal Almanya Maliye Bakanı Christian Lindre ile bir araya geldi.