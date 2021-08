Kardeş kent için harekete geçtiler

CAN Restoran, Can Süpermarket, Mevlana Restoran ve Öztat Döner, Manavgat için müşterek bir yardım kampanyası başlattı. Yardımların 14 Ağustos’a kadar firmalara teslim edilmesi istenirken, özellikle çocuk bezi, her türlü hijyen ürünleri, havlu, çorap, ayakkabı, tişört, iç çamaşırı ve evcil hayvan mamaları istendi. Toplanan malzemeler belge karşılığında Manavgat Belediyesi’ne teslim edileceği belirtildi.