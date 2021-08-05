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Avrupa
Taner TÜZÜN / NÜRNBERG
Haber Giriş: 05.08.2021 - 11:03 | Son Güncelleme:

Kardeş kent için harekete geçtiler

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Kardeş kent için harekete geçtiler

Almanya’nın Nürnberg kentinde yaşayan Türk esnafı, orman yangınları nedeniyle kardeş kent Antalya’ya yardım için harekete geçti.

CAN Restoran, Can Süpermarket, Mevlana Restoran ve Öztat Döner, Manavgat için müşterek bir yardım kampanyası başlattı. Yardımların 14 Ağustos’a kadar firmalara teslim edilmesi istenirken, özellikle çocuk bezi, her türlü hijyen ürünleri, havlu, çorap, ayakkabı, tişört, iç çamaşırı ve evcil hayvan mamaları istendi. Toplanan malzemeler belge karşılığında Manavgat Belediyesi’ne teslim edileceği belirtildi.

Kardeş kent için harekete geçtiler

 

 

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