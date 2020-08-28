‘Karantinayı polis kontrol etsin’

REINHARDT, “Doktorlar enfeksiyon zincirini takip etme ve karantina uygulamasında tamamen ağır bir yük altında. Karantina kontrolü ve yaptırımları başkaları üstlenmeli. Örneğin polis ve asayiş görevlileri” dedi. Federal hükümet ve eyaletler riskli bölgelerden dönenlerin derhal 14 gün ev karantinasına girmelerini karara bağladı. 1 Ekim’den itibaren negatif testi olanlar 5’inci gün karantinadan çıkabilecek.

Almanya’da Robert Koch Enstitüsü verilerine göre bir günde 1571 yeni korona vakası saptandı. Bir önceki gün bu sayı 1507 olmuştu. Virüse yakalananların toplam sayısı 239 bin 507’ye, ölenlerin sayısı da 3 artarak 9 bin 288’e yükseldi. Aktif koronavirüs vaka sayısı ise 17 bine ulaştı. Başbakanlık Müsteşarı Helge Braun, federal hükümetin korona kurallarının devamına karar vermesini savundu ve havaların soğumasıyla virüste ikinci dalganın tüm gücüyle geri döneceği uyarısında bulundu.