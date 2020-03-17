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Avrupa
Haber Giriş: 17.03.2020 - 10:26,Son Güncelleme:/

Karantinadayken evlilik teklifi yaptı!

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Karantinadayken evlilik teklifi yaptı!
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İspanya La Liga'da futbol karşılaşmalarının ertelenmesinin ardından birçok futbolcu kendini karantinaya aldı. Mallorca'nın forveti Lago Junior da karantinadayken evde sevgilisi Fabiola Parralo Macías'a evlilik teklifi yaptı.

Karantinadayken evlilik teklifi yaptı
İspanya'da corona virüs sebebiyle liglere verilen aranın ardından futbolcular bir bir kendilerini karantinaya aldı.
Karantinadayken evlilik teklifi yaptı
Bu futbolculardan biri de Mallorca formassı giyen Fildişili golcü Lago Junior oldu. 29 yaşındaki golcü büyük bir sürprize imza attı.
Karantinadayken evlilik teklifi yaptı

Lago Junior'un sevgilisi Fabiola Parralo Macías unutulmaz anları kişisel sosyal medya hesabından paylaştı. Mallorca forması giyen 29 yaşındaki golcü oyuncu, corona virüs sebebiyle evde kendini karantinaya almıştı. Lago, kız arkadaşına sürpriz evlenme teklifi yaptı.
Karantinadayken evlilik teklifi yaptı

Diz çöküp kızlarının yanında evlilik teklifi yapan Lago Junior şu mesajı paylaştı: Aşkım, ailem ve arkadaşlarımla başka planlarım vardı ama koşullar beni buna zorladı.

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