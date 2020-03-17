Karantinadayken evlilik teklifi yaptı!

İspanya'da corona virüs sebebiyle liglere verilen aranın ardından futbolcular bir bir kendilerini karantinaya aldı. Bu futbolculardan biri de Mallorca formassı giyen Fildişili golcü Lago Junior oldu. 29 yaşındaki golcü büyük bir sürprize imza attı.

Lago Junior'un sevgilisi Fabiola Parralo Macías unutulmaz anları kişisel sosyal medya hesabından paylaştı. Mallorca forması giyen 29 yaşındaki golcü oyuncu, corona virüs sebebiyle evde kendini karantinaya almıştı. Lago, kız arkadaşına sürpriz evlenme teklifi yaptı.

Diz çöküp kızlarının yanında evlilik teklifi yapan Lago Junior şu mesajı paylaştı: Aşkım, ailem ve arkadaşlarımla başka planlarım vardı ama koşullar beni buna zorladı.