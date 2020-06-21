Karantinadaki bina sakinleri isyan çıkardı

GOTTINGEN’de 120 kişinin testi pozitif çıkan binada çoğunluğu göçmen 700 kişi yaşıyor. Perşembe günü karantinaya alınan bina sakinlerinin dış dünya ile bağı kesildi. Kimsenin dışarı çıkmaması için binanın etrafı bariyerlerle çevrildi. Karantina altında yaşamakta zorlanan bina sakinleri ise dün öğleden sonra isyan edip binadan dışarı çıkmak istedi. Polis izin vermeyince bu kez ellerine geçirdikleri her şeyi polise atmaya başladılar. Polisin koronavirüs bulaşmasına karşın özel önlemler alarak müdahale ettiği olaylar kısa süre sonra yatıştırıldı. Olaylara kaç kişinin katıldığı tespit edilemedi. Çok sayıda polisin yaralandığı açıklandı, ancak net bir rakam verilmedi. Olayların yatışması için Göttingen Büyük Şehir Belediye Başkanı Rolf Georg Köhler uzun süre bina sakinleriyle görüşerek onları sabırlı olmaya çağırdı. TESTLER YAPILIYOR

Binada yaşayan çocuk ve genç sayısı ise 200 olarak tahmin ediliyor. Bina sakinleri düzenli olarak testlere tabi tutuluyor. Alınan ilk karara göre karantina süresi 25 Haziran’a kadar sürecek. Düzenli olarak yapılacak testlerin sonuçlarına göre karantina süresinin uzatılıp uzatılmayacağına karar verilecek. Binada yaşayan bir kişi, “Bizi önceden uyarmadan karantinaya aldılar. Alış verişimizi yapamadık. Belediyenin bize verdiği gıda sadece birkaç elma ve tarihleri geçmiş cipsler” dedi. Belediye görevlilerinin yanı sıra üniversiteye bağlı klinik görevlileri, kızıl haç çalışanları ve sağlık kuruluşu Johanniter görevlileri de karantina altına alınanlara yardımlarını sunuyor.



