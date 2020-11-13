Karantinada gevşeme yok, restoranların kapanmasına tepki var

ALMANYA 2 Kasım’dan beri kısmi karantinada. Restoranlar, kafeler, barlar, spor salonları,lunaparklar, kozmetik salonları, tiyatro, sinema, opera, sergi ve fuar alanları kapalı. Konserler ve büyük etkinlikler yasak. Sadece aynı evden veya başka bir haneden en fazla 10 kişi bir araya gelebilir. Kısmi karantina tedbirleri pazartesi günü ikinci haftasını dolduracak. Tüm bu önlemlere rağmen korona vakalarında artış durmuyor. Önlemlere güven azalıyor. Kamuoyunda sabırsızlık büyüyor. Hükümet baskı altında. Önlemlerde yeni ve uzun vadeli strateji talepleri artıyor.

OKULLAR DEVAM EDECEK Mİ

Hükümet geçen kış kapanan okulların bu eğitim döneminde ne pahasına olursa olsun açık kalmasını istedi. Ancak 300 bin öğrenci ve 2 bin 100 öğretmen karantinada. Almanya’da 40 bin okulda 11 milyon civarında öğrenci eğitim görüyor. 800 bin öğretmen görev yapıyor. Koronavirüsün okullarda yayılmaya başlaması, okullar açık kalmaya devam edebilecek mi, sorusunu da tartışmaya açtı.

‘SUNİ SOLUNUM’

Merkel’in partisi Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU) içinde bile önlemlere tepkiler gelmeye başladı. CDU Grup Başkanvekili Carsten Linnemann, daha uzun vadeli bir strateji geliştirilmesini talep etti. Linnemann restoran ve kafelerin aralık ayı başından itibaren en azından şehir merkezlerinde ivedilikle açılmasını istedi. Hijyen kurallarına en çok restoran ve kafelerin uyduğunu belirten Linnemann, hükümetin korona yardım paketini daha fazla uzatmaması gerektiğini söyledi ve yardımları “Suni solunum” olarak niteledi.

RESTORANLARIN KAPATILMASINI ELEŞTİRDİ

Muhalefet partisi lideri Christian Lindner de, hükümeti koronavirüse karşı uzun vadeli bir strateji paketi hazırlamaya çağırdı. Lindner, sosyal temasın kısıtlanmasının doğru olduğunu, ancak farklı yaş grupları için farklı önlemler alınması gerektiğini, mevcut önlemlerle vakaların önünün kesilemeyeceğini kaydetti. Lindner de restoranların kapatılmasını eleştirdi.

UMUT VERMEDİ

Başbakan Merkel, pazartesi günü gelişmeleri yeniden değerlendirecek. Kısmi karantina önlemleri kasım ayı sonunda sona erecek. Ancak Başbakan Merkel aralık ayı başından itibaren önlemlerin gevşeyeceği, restoranların açılacağı konusunda herhangi bir umut vermedi. Tam tersine Merkel, “Tüm hedefimiz 7 günlük vaka sayısını 100 bin nüfus başına 50’ye düşürmek. Aralık ayında biraz ilerleme kaydetmek için her şeyi yapıyoruz. Ama ağır bir kış var önümüzde” dedi.

AÇILMA BEKLENMİYOR

Sağlık Bakanı Jens Spahn da, vaka sayısı kasım ayında düşse bile bunun aralık ayında her tarafın açılacağı, düğün ya da Noel Bayramı’nın kutlanacağı anlamına gelmeyeceğini söyledi. Pazartesi günü korona zirvesinden bir açılmadan daha çok biraz daha kapanma önlemleri bekleniyor.