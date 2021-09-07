Karantina kurallarında uzlaşma sağlandı

ÜLKE genelinde ortak bir uygulama olması yönünde uzun süreden beri tartışmalar devam ediyordu. Federal Sağlık Bakanlığı ile eyalet sağlık bakanlıkları son yapılan toplantıda ortak bir uygulama konusunda uzlaşmaya vardı. Buna göre sadece enfekte kapan çocuklarla aynı masayı paylaşan veya kontak kuran öğrenci karantinaya girecek. Karantinanın beşinci gününde öğrencide semptom gözlenmezse, test yaptırdıktan sonra karantinadan çıkabilecek. Ancak bu kural, havalandırması olan, test konsepti uygulayan ve maske kuralı uygulanan okullarda geçerli olacak. FARKLI UYGULAMALAR VARDI

Federal Eğitim Bakanı Anja Karliczek (CDU), okullarda yüz yüze eğitim yapılabilmesi gerektiğini belirtirken, Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder de öğrencilerin gereksiz yere 14 gün karantinaya alınmasının yanlış bir uygulama olduğunu kaydetti. Almanya’da şu ana kadar eyaletlerde farklı uygulamalar söz konusuydu. Bazı eyaletlerde sınıfta bir öğrencide karantina tespit edilmesi durumunda tüm sınıf karantinaya alınıyordu. Bazı eyaletlerde ise sadece enfekte kapan öğrenci karantinaya girerken, karantina süreleri de farklılık gösteriyordu. Eyalet sağlık bakanlıkları uzmanlarıyla Federal Sağlık Bakanlığı yetkilileri arasındaki görüşmelerde Robert Koch Enstitüsü temsilcileri de katıldı.