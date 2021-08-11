Karantina günlerini 3 kelimede topladı

SEÇTİĞİ örnek ülkelerde yaşayan bireylere karantina günlerinde (Mart 2020-Haziran 2021) yaşadıklarını, tecrübelerini, hissettiklerini, algıladıklarını ve düşündüklerini üç kelime ile sınırlayarak anlatmalarını isteyen Eren-Nijhar, aldığı sonuçları ikinci videoda toplayarak tüm dünayada yaşanan karantina günlerinine ışık tutuyor. Çalışmanın ikinci bölümünde yine katılımcıların erkek-kadın oranına da dikkat eden Eren-Nijhar, bu çalışmada yine değişik yaşlardan bireylere yer verilmesine özen göstererek daha fazla ülkenin araştırmada yer almasını sağladı.

ÜÇ KELİMEDE TOPLADI

2020’de başlatılan ve 2021 yılını da kapsayan bu çalışma yine kendi alanında bir ilke imza atarak farklı ülkelerde yaşayanların düşüncelerini üç kelimede topladı. İkinci çalışmada aralarında Çin Şiir Akademi Başkanı da olmak üzere, sanatçılar, akademisyenler ve iş insanları da yer aldı. Karantina günlerinde yaşananları ‘Ortak Geçmişimiz/Ortak Tarihimiz’ olarak geleceğe aktarma sürecinde yardımcı olacak bu araştırmanın ikinci videosunun müziği CortexBeats tarafından yapıldı. Proje kapsamında seçilen örnek ülkeler arasında Kazakistan, Özbekistan, Pakistan, Hırvatistan, İsveç, Nijerya, Ürdün ve Çin de yer aldı.