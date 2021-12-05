Karantina cinneti mi: Bir evde 5 ölü

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EVDE 4, 8 ve 10 yaşlarındaki üç kız çocuğu ile öğretmen olan iki yetişkinin cesetlerinin bulunduğu belirtildi. Yapılan ilk incelemede ateş edilerek ve bıçaklanarak öldürüldükleri kaydedildi. Olay hafta sonu komşuların ihbarı üzerine ortaya çıktı. Komşuların aileden haber alınamaması ve evden ses gelmemesi üzerine şüphelenerek polis çağırdığı öğrenildi. Ailenin karantinada olduğu açıklanırken, yetişkin aile fertlerinden birinin cinnet geçirme olasılığı üzerinde de duruluyor. Polis ve savcı soruşturmanın devam ettiğini açıklarken, cinayetle ilgili detay vermedi.