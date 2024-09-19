‘Karanlık Sular’ şimdi de Münster’de

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İKİ ay önce Köln Senfoni’de Almanya prömiyeri gerçekleştirilen eser şef Thorsten Schmidt-Kapfenburg’un yönetimindeki Münster Senfoni Orkestrası tarafından, Münster Şehir Tiyatrosu’nda çalınacak. Konserde solist olarak Fuat Saka’nın yanı sıra Atina’dan şarkıcı Ionna Forti’yle, İstanbul ve Girit’ten müzisyenler Cihan Yurtçu (kaval) ve Zacharias Sypridaki (Girit kemençesi) de yer alacak. Kültürden Sorumlu Federal Devlet Bakanı Claudia Roth’un himayesinde, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin de (UNSCR) desteklediği konser Türkiye Almanya Kültür Forumu, Münster Entegrasyon Konseyi ve Çok Kültürlülük Forumu’nun iş birliğiyle 28 Eylül Cumartesi günü saat 19.30’da Münster Tiyatrosunda (Theather Münster) gerçekleştirilecek.

DENİZDE BOĞULAN GÖÇMENLERİN ANISINA...

Fuat Saka’nın son yıllarda denizlerde boğularak yaşamını yitiren binlerce göçmenin anısına ‘Karanlık Sular’ (Dark Waters) adını verdiği senfoni ilk olarak Haziran 2022’de İstanbul’da Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle icra edilmişti. İstanbul’daki konseri ‘onur konuğu’ olarak izleyen Köln Büyüşehir Belediye Başkanı Henriette Reker, Avrupa prömeriyerini gerçekleştirilmesi için Fuat Saka ve göç senfonisini Köln’e bizzat davet etmiş ve eserin Almanya prömiyeri 5 Temmuz’da, Köln Filarmoni Salonu’nda, Gürzenich Orkestrası eşliğinde seslendirilmişti. Yaşamının büyük bölümünü Datça’da geçiren usta müzisyen Fuat Saka’nın bestelediği, büyük orkestra için düzenlemesi de Atinalı müzisyen Vangelis Zografos tarafından gerçekleştirilen ‘Dark Waters’ (Karanlık Sular) dünyada göç konusunu bir senfoni olarak işleyen ilk müzik eseri.

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CESARET VE UMUT

Ege Denizi’nin iki yakasından sanatçıların ve şimdi de Almanya’dan Münster Senfoni Orkestrası’nın katılımıyla gerçekleştirilecek konserin, Türk-Yunan ve Alman ortak çalışması olduğuna işaret eden Fuat Saka da yaşamının 20 yılını siyasi mülteci ve göçmen olarak Almanya’da geçirmiş ve o dönemde Almanya vatandaşlığını almıştı. ‘Göç’ü bir senfonin ana teması yaparak bir ilke imzasını atan Fuat Saka, “Dünya çapında milyonlarca insan kaçak durumda. Evlerini, vatanlarını, çoğu zaman sevdiklerini ve hatta kendi hayatlarını kaybediyorlar. Göçü ilk elden deneyimlemiş biri olarak, kaçışın yarattığı travmaları evrensel dile tercüme etmeye çalıştım. Tercüme etmek ve acıyı paylaşmak için müzik. Bu senfonide yalnızca acı ve üzüntü değil, cesaret ve umut da yerini buluyor” diyor.

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ABİSİNE İTHAF ETMİŞ

Senfoni beşi enstrümental olmak üzere on parçadan oluşuyor. Bunlardan biri “Nereye göçer gider nereye, Karagözlüm?” sözleriyle başlayan bir ağıt. Sanatçı bu hüzünlü parçayı 1960’lı yılların başında Almanya’ya göç ettikten sonra, burada genç yaşta yaşamını yitiren abisi Sürap Saka’nın anısına ithaf etmişti. Göç Senfonisi için https://www.theater-muenster.com/produktionen/dark-waters-732.html link üzerinden bilet edinebilirsiniz.