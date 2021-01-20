Karakollarda görev yapacak polis kalmayacak

SAKSONYA Emniyeti’nde aralık ayında da sıkıntı yaşanmış, Kovid-19 şüphesiyle 900 kadar polis karantinaya alındığı için görev yapamamıştı. Özellikle Dresden kentinde görevli polisler arasında hastalığın çok yaygın olduğu bildirildi. Salgın nedeniyle karakollarda görevli polis sayısı şu anda en düşük seviyeye indi. Polislerin karantinada olmaları nedeniyle eyalette güvenlik sorunu çıkabileceği yönündeki eleştirilere Saksonya Emniyet Müdürü Horst Kretzschmar cevap verdi. Kretzschmar, kamu güvenliğinde ve düzeninde sıkıntı yaşanmayacağını söyledi. Dresden’de 111, Leipzig’de 106, Chemnitz’de 53, Zwickau’da 38 ve Görlitz’de de 36 polis karantinada. Diğer kentlerde ise bu sayılar daha düşük.