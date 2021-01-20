Karakollarda görev yapacak polis kalmayacak
Almanya’nın Saksonya eyaleti Emniyet Teşkilatı mensubu 313 polis memuru, koronavirüs nedeniyle karantinada tutuluyor. Polislerin 128’inde Kovid-19 tespit edilirken, 185’i ise koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı. Emniyet görevlileri yaptıkları testlerin sonuçlarını bekliyorlar.
SAKSONYA Emniyeti’nde aralık ayında da sıkıntı yaşanmış, Kovid-19 şüphesiyle 900 kadar polis karantinaya alındığı için görev yapamamıştı. Özellikle Dresden kentinde görevli polisler arasında hastalığın çok yaygın olduğu bildirildi. Salgın nedeniyle karakollarda görevli polis sayısı şu anda en düşük seviyeye indi. Polislerin karantinada olmaları nedeniyle eyalette güvenlik sorunu çıkabileceği yönündeki eleştirilere Saksonya Emniyet Müdürü Horst Kretzschmar cevap verdi. Kretzschmar, kamu güvenliğinde ve düzeninde sıkıntı yaşanmayacağını söyledi. Dresden’de 111, Leipzig’de 106, Chemnitz’de 53, Zwickau’da 38 ve Görlitz’de de 36 polis karantinada. Diğer kentlerde ise bu sayılar daha düşük.
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