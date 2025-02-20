Karadenizliler ‘Hamsi Günü’nde buluştu

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Kentin tek balık restoranı olan Kumkapı Balık Restoranı’nda düzenlenen etkinliğe, Türkiye’nin Hannover Başkonsolosu Yusuf Arıkan ve eşi Sezer Arıkan, Ticaret Ataşesi Yasemin Özak Coşkun olmak üzere, eyalette çalışmalarını sürdüren Aşağı Saksonya Türk Veli Dernekleri Federasyonu, Hannover Alevi Toplumu, TWC Temsilcileri ve Bremen, Hannover, Braunschweig, Garbsen kentlerinden Türkiye kökenli iş insanları ve sivil toplum kuruluşlarından başkan ve temsilcilerden oluşan çok sayıda davetli yer aldı.

Organize ettiği programı sunan Ekrem Sağır, bu etkinliğin yanı sıra Türk toplumunun yaptığı sosyal ve kültürel etkinliklere verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti. Hamsi Günü’ne ilk kez katılmaktan memnuniyet duyduğunu belirten Başkonsolos Yusuf Arıkan, “Bir Karadenizli olarak ayrıca mutlu oldum. Değişik kent ve eyaletten gelen değerli insanların bir araya gelmesi, kültürel bir etkinlikte buluşması sevindirici. Yurt dışında en çok ihtiyacımız olan dayanışmayı, birlik ve beraberliği gördüğüm için de çok mutluyum. Burada bu birlikteliğe vesile olan Karadeniz Kültür Derneği’ne ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Hamsi Günü’nün müdavimlerinden olan Artvin-Hopa doğumlu Bremenli iş insanı Bülent Uzuner, programı organize eden aynı zamanda gazeteci Ekrem Sağır’a Türk basını adına Bremen tabağı takdim ederek teşekkür etti. Uzuner, “Güzel bir ortam oluşturan, birlik ve beraberliğin pekişmesine katkı sunan ‘Hamsi Günü’nü Bremen’de de düzenleyebiliriz” dedi. Uzun yıllar AA’da görev yapan gazeteci Birol Tan da dostluk ve dayanışmaya vesile olduğunu belirttiği etkinliği başlatan Başkan Mehmet Genç ve Ekrem Sağır’a teşekkür etti.KKD emektar başkanı Mehmet Genç ve iş insanı Hasan Kurtuluş’un konuşmalarının ardından konuklara hamsi çorbası, hamsi tava, hamsili pilav ile dondurmalı revani ikram edildi.Bir balık restoranı olarak Hamsi Günü’nün kendi mekânında yapılmasından büyük mutluluk duyduğunu belirten Kumkapı Restoran’ın sahibi Hamza Karataş ise “Karadeniz Kültür Derneği’nin başkanı Mehmet Bey’e ve emeği geçen herkese teşekkür ederim” diye konuştu.