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Avrupa
Halil YETKİNLİOĞLU/ LONDRA
Haber Giriş: 02.03.2021 - 16:08 | Son Güncelleme:

'Karadeniz Fırtınası'na ağlatan veda!

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'Karadeniz Fırtınası'na ağlatan veda!

Londra’da geçtiğimiz gün kansere yenik düşen Trabzonspor Kulübü eski Başkan Yardımcısı ve Divan Üyesi Mehmet Öksüzoğlu’nun cenaze namazı kılındı.

Karadeniz Fırtınasına ağlatan veda
Süleymaniye Cami’de bugün öğle namazı ardından gerçekleşen cenaze namazını cami imamı Burhan Aygün kıldırdı. Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde katılımcı sayısı sınırlı tutuldu. Cenaze namazına merhumun oğlu Gökhan Öksüzoğlu, bacanağı Mehmet Vural ve iş ortağı Adnan Kurdik ve akrabaları katıldı.
Karadeniz Fırtınasına ağlatan veda
Aslen Trabzon Çaykaralı olan Karadeniz fırtınası lakaplı 64 yaşındaki Öksüzoğlu, 48 yıldır tekstilcilik yapmaktaydı. Öksüzoğlu, 2009’dan bu yana böbrek kanseri tedavisi görmekteydi. Edmonton bölgesindeki yaşadığı evinde 24 Şubat Çarşamba akşamı saat 18.00’de vefat eden Öksüzoğlu’nun naaşı yarın (Çarşamba) 17.40 uçağı ile Türkiye’ye götürülerek perşembe günü de Çaykara’da toprağa verilecek.
Karadeniz Fırtınasına ağlatan veda

Karadeniz Fırtınasına ağlatan veda

Karadeniz Fırtınasına ağlatan veda

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