'Karadeniz Fırtınası'na ağlatan veda!

Süleymaniye Cami’de bugün öğle namazı ardından gerçekleşen cenaze namazını cami imamı Burhan Aygün kıldırdı. Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde katılımcı sayısı sınırlı tutuldu. Cenaze namazına merhumun oğlu Gökhan Öksüzoğlu, bacanağı Mehmet Vural ve iş ortağı Adnan Kurdik ve akrabaları katıldı. Aslen Trabzon Çaykaralı olan Karadeniz fırtınası lakaplı 64 yaşındaki Öksüzoğlu, 48 yıldır tekstilcilik yapmaktaydı. Öksüzoğlu, 2009’dan bu yana böbrek kanseri tedavisi görmekteydi. Edmonton bölgesindeki yaşadığı evinde 24 Şubat Çarşamba akşamı saat 18.00’de vefat eden Öksüzoğlu’nun naaşı yarın (Çarşamba) 17.40 uçağı ile Türkiye’ye götürülerek perşembe günü de Çaykara’da toprağa verilecek.



