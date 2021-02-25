Trabzonspor'un acı günü! Mehmet Öksüzoğlu hayatını kaybetti

Aslen Trabzon Çaykaralı olan ‘Karadeniz Fırtınası’ lakaplı Öksüzoğlu, 48 yıldır tekstil işiyle uğraşıyordu. 2009’dan bu yana kanser tedavisi gören Öksüzoğlu, Edmonton bölgesindeki evinde dün akşam saat 18.00’de vefat etti. Öksüzoğlu’nun naaşının Türkiye’ye gönderileceği belirtildi. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, “Eski Başkan Yardımcımız ve Divan Üyemiz Mehmet Öksüzoğlu’nun vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz” denildi.