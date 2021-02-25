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Avrupa
Halil YETKİNLİOĞLU / LONDRA
Haber Giriş: 25.02.2021 - 16:48 | Son Güncelleme:

Trabzonspor'un acı günü! Mehmet Öksüzoğlu hayatını kaybetti

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Trabzonspor'un acı günü! Mehmet Öksüzoğlu hayatını kaybetti
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Trabzonspor Kulübü eski Başkan Yardımcısı ve Divan Üyesi Mehmet Öksüzoğlu (64), Londra’da hayatını kaybetti.

Trabzonsporun acı günü Mehmet Öksüzoğlu hayatını kaybetti
Aslen Trabzon Çaykaralı olan ‘Karadeniz Fırtınası’ lakaplı Öksüzoğlu, 48 yıldır tekstil işiyle uğraşıyordu. 2009’dan bu yana kanser tedavisi gören Öksüzoğlu, Edmonton bölgesindeki evinde dün akşam saat 18.00’de vefat etti. Öksüzoğlu’nun naaşının Türkiye’ye gönderileceği belirtildi. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, “Eski Başkan Yardımcımız ve Divan Üyemiz Mehmet Öksüzoğlu’nun vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz” denildi.
Trabzonsporun acı günü Mehmet Öksüzoğlu hayatını kaybetti

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