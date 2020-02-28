Kara kış geri geldi, yollar kapandı, kazalar oldu...

FREIBURG ve çevresindeki yollar kar ve fırtınadan en çok etkilendi. Hırvatistan plakalı bir yolcu otobüsü Ulm yakınlarında kontrolden çıktı. Yan yatan otobüste bulunan 8 yolcu ve otobüs şoförü çeşitli yerlerinden yaralanırken, iki yolcunun durumunun ağır olduğu belirtildi. Kar ve fırtınada devrilen ağaçlar yolları kapatırken, ekipler gece boyunca yolları temizlemek ve trafiğe açmak için aralıksız çalıştı.

Rheinland Pfalz Eyaleti’nde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yollarda çok sayıda kazalar meydana geldi. Kazalardan birinde 21 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti, çok sayıda kişi ise hafif şekilde yaralandı. Ancak yaralı sayısı tam olarak açıklanmadı. Raylara devrilen ağaçlar yüzünden uzun süre beklemek zorunda kalan Stuttgart-Nürnberg seferini yapan hızlı tren, ancak raylar temizlendikten sonra yoluna devam edebildi. Polis, kötü hava koşullarının etkili olduğu Baden Württemberg, Rheinland Pfalz, Hessen ve Bavyera eyaletlerinde günlük hayatın uzun süre olumsuz etkilenmeyeceğini açıkladı. Alman Meteoroloji Dairesi de kötü hava koşullarının hafta sonu ülkeyi terk edeceğini duyurdu.







