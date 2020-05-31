‘Kara, hava fark etmez... Sınırlar açılsın Türkiye’deyim’

KOVİD-19 salgını nedeniyle birçok ülkenin sınırlarını kapatılması ve uçak seferlerinin durdurulması sebebiyle Avrupa ülkelerinde yaşayan Türkler mart ayından beri Türkiye’ye gidemedi. Salgının yayılma hızının yavaşlamasıyla ülkeler Kovid-19 tedbirlerini gevşetmeye ve sınırlarını açmaya başladı. Hem tatil hem sılayırahim yapmak için izinlerini Türkiye’de kullanmak isteyen Avrupa’daki Türkler, sınırların açılmasını dört gözle bekliyor. Belçika’nın başkenti Brüksel’de yaşayan ve her yıl tatilini Türkiye’de geçiren Ali Yılmaz, “Bu yıl da ailemle Türkiye’ye gitmeyi düşünüyorum ancak Kovid-19’dan dolayı sıkıntılı durum. Ne yapacağımızı bilmiyoruz” dedi. Yazları kara yolunu kışın ise uçağı tercih ettiğini belirten Yılmaz, “Belçika’daki yaşlı vatandaşlarımız kimi zaman yılın 6 ayını Türkiye’de geçiriyor. Onlar için sıkıntı oldu. Martın sonunda gider kasıma kadar Türkiye’de kalırlardı. Herkes bir belirsizlik içinde” ifadelerini kullandı. ‘TÜRKİYE’MİZİ GÖRMEDEN OLMAZ’

66 yaşındaki Hıdır Çalışkan ise, “Her sene 8 ay Türkiye’ye giderdim. Bu sene Kovid-19 nedeniyle gidemedim. Kara yolu, hava yolu fark etmez benim için; sınırlar açılırsa giderim” diye konuştu. Brüksel’de esnaf Yasin Malak da “Türkiye’mizi görmeden olmaz. Aşı bulunmasa da gideceğim. Türkiye’nin havasını almadan Belçika’nın stresini atamayacağız” değerlendirmesini yaptı.

Almanya’nın başkenti Berlin’de yaşayan 51 yalındaki Bilal Kublay, Kovid-19’dan dolayı son aylarda evden dışarıya çıkmadığını belirterek, şöyle devam etti: “Bu yıl bilhassa Türkiye’ye izine gitmeyi düşünüyorum. Aylardır evdeyiz. Vatana hasret bu şekilde daha çok arttı. Hem memleketimizi görmek hem de orada özlediğimiz akrabalarımızla, insanlarımızla hasret gidermek için bu yıl izine gideceğim.” 40 yıldan fazla Berlin’de yaşayan Kublay, “Şu ana kadar pendemiden dolayı bir sıkıntı çekmedim ama yine de arada bir 1 hafta, 10 gün Türkiye’ye gidiyordum ama şu an pandemi yüzünden eylülde gideceğim inşallah” dedi. ‘İSTANBUL VE NEVŞEHİR’E GİDECEĞİM’

Her yıl Türkiye’ye tatile giden Ziya Çoban da yol ve sınırlardaki durumlara baktıktan sonra bu yıl da kendi aracıyla Türkiye’ye gitmeyi planladığını söyledi. Çoban, Türkiye’de akrabalarını ziyaret edeceğini belirterek maliyetli olduğu için hava yolunu tercih etmediğini kaydetti. Almanya’dan emekli Ali Güney de salgın yüzünden bu yıl Türkiye’ye gidemediğini belirterek, “Koronavirüsten dolayı havalimanları kapalı olduğundan burada kaldık. Allah nasip eder ve ulaşım başlarsa İstanbul’a ve Nevşehir’e gideceğim” diye konuştu. Güney, Berlin’de sıkıldığını ifade ederek, “Bir de yaşlılık var. Gençliğinde aramıyorsun ama 65-70 yaşını geçtikten sonra Türkiye’ye hasret artıyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Viyana’da taksicilik yapan Beytullah Kedikli de her yıl olduğu gibi bu yıl da yaz tatilini ailesiyle Türkiye’de geçirmek istediklerini dile getirdi. Kedikli, salgının Avusturya’da etkili olduğu zaman diliminde ailece zor günler yaşadıklarını belirterek, “Bu zorlu süreçte hem kendimizi hem de ailemizi ufuktaki Türkiye tatiliyle avuttuk” ifadelerini kullandı. Kovid-19 nedeniyle dışarı çıkamamanın psikolojik sorunlara yol açtığına işaret eden Kedikli, “Türkiye’de yapacağımız tatille bu kasvetli dönemi geride bırakmak istiyoruz” dedi. Kedikli, son bir aylık süreçte Kovid-19 kapsamında alınan tedbirlerin büyük kısmının hafifletilmeye başlandığını, bu çerçevede hem kara hem de hava yoluyla Türkiye’ye gidişlerdeki engellerin de kalkacağına olan inancını dile getirdi.

‘KURBAN BAYRAMI’NDA ORADAYIZ’

Ev hanımı Şükran Fırat da Kovid-19 salgını sürecinin, Avusturya’da da zorlu bir şekilde geçtiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti: “Akrabalarımızla, tanıdıklarımızla kucaklaşıp bu hastalığı üzerimizden atmak, bir nevi stresimizi atmak için yazın tatilimizi Türkiye’de yapmak istiyoruz.” Fırat, haziran ayı itibarıyla Avusturya’nın komşu ülkelere sınırlarını açacağını, Türkiye’ye seyahat imkanının yeniden sağlanmasının kendisini memnun edeceğini dile getirdi. Yaklaşık 24 yıldır Viyana’da yaşayan Emsal Durmaz da virüs nedeniyle çok fazla dışarı çıkamadıklarını, bu nedenle hem Kurban Bayramı’nı hem de yaz tatilini ailesiyle birlikte Türkiye’de geçirmek istediğini kaydetti.