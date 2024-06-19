Kar değil, dolu kapattı

DÜN akşam kötü hava koşulları ülkenin bazı bölgelerini etkisi altına aldı. Ancak yapılan uyarılara rağmen Almanya fırtınalardan ucuz kurtuldu. Ana yollarda su birikintileri nedeniyle birkaç kaza meydana geldi. Polis, Weimar yakınlarındaki A4 otoyolunda bir otomobilin, biriken su nedeniyle savrulduğunu ve tehlikeli madde taşıyan bir kamyonla çarpıştığını duyurdu. Kamyon daha sonra alev aldı. Ancak ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Thüringen’in güneyinde büyük dolu taneleri araçlara ve metal çatılara zarar verdi. Polise göre olayda yaralanan olmadı. Hildburghausen bölgesindeki bir yol golf topu büyüklüğünde dolu taneleriyle tamamen kaplandı. Polis, yolun temizlendiğini ve tekrar geçilebilir olduğunu açıkladı. Herhangi bir kaza meydana gelmedi.
EVLERİ SU BASTI
Birçok eyalette de itfaiye yoğun mesai yaptı. Baz bölgelerde devrilen ağaçlar ve kopan büyük dallar demiryolu raylarına ve yollara düştü. Kuzey Ren-Vestfalya (KRV) eyaletinin Grevenbroich kentindeki itfaiye teşkilatı da şiddetli yağış nedeniyle çok sayıda yardım çağrısı aldı. Şehrin özellikle yağmurdan etkilenen bölgelerinde bodrumlardaki su seviyesi bazı evlerde bir metreye kadar yükseldi ve kanalizasyonlardan apartmanlara su sızdı. Bir bölgede, demiryolu ray yatağını çok fazla su bastığı için bölgesel bir demiryolu hattı geçici olarak kapatıldı. Brandenburg’dan Prag’a giden bir ‘Eurocity’ treninde seyahat eden yolcular, hattaki hasar nedeniyle mahsur kaldı. Demiryolları sözcüsü, bir ağacın hattın üzerine düştüğünü söyledi. Yolcular Elsterwerda’da treni terk etmek zorunda kaldı ve otobüslere aktarıldı. Sözcü bu sabah yaptığı açıklamada, Dresden ve Berlin arasındaki hattın onarım çalışmaları nedeniyle bugün de kapalı kalacağını ve bunun ne kadar süreceğine dair herhangi bir tahmin yapılmadığını söyledi. Trenler başka yöne yönlendiriliyor. Almanya’da kötü hava şartları henüz tamamen ortadan kalkmadı. Bazı bölgelerde bugün hâlâ şiddetli yağmur beklenirken, DWD
bugün itibariyle ülke genelindeki tüm fırtına uyarılarını iptal etti. Yine de yerel olarak daha şiddetli gök gürültülü fırtınalar meydana gelebileceği uyarısında bulundu.