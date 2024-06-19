Kar değil, dolu kapattı

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DÜN akşam kötü hava koşulları ülkenin bazı bölgelerini etkisi altına aldı. Ancak yapılan uyarılara rağmen Almanya fırtınalardan ucuz kurtuldu. Ana yollarda su birikintileri nedeniyle birkaç kaza meydana geldi. Polis, Weimar yakınlarındaki A4 otoyolunda bir otomobilin, biriken su nedeniyle savrulduğunu ve tehlikeli madde taşıyan bir kamyonla çarpıştığını duyurdu. Kamyon daha sonra alev aldı. Ancak ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Thüringen’in güneyinde büyük dolu taneleri araçlara ve metal çatılara zarar verdi. Polise göre olayda yaralanan olmadı. Hildburghausen bölgesindeki bir yol golf topu büyüklüğünde dolu taneleriyle tamamen kaplandı. Polis, yolun temizlendiğini ve tekrar geçilebilir olduğunu açıkladı. Herhangi bir kaza meydana gelmedi.