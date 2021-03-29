Kaplan Döner’in 3 ürününe 3 altın madalya

GENÇ kadın girişimci Belgin Kaplan, Türk-Alman İşverenler Birliği (TDU) Başkanı olan babası Remzi Kaplan’dan yaklaşık 12 yıl önce görevi devraldı. Üretimin başına geçen Belgin Kaplan, kısa sürede ürünlerini uluslararası alanda tanıtmaya başladı. Ürünlerinin toplam 11 ülkede başarıyla pazarlandığını belirten Belgin Kaplan, “12 yıl önce görevi babamdan devraldıktan sonra üstüne her gün yenilerini katarak şirketleri büyütüyoruz, şubeleri ve pazarlarına girdiğimiz ülkeleri artırıyoruz. Amacımız dünya çapında bir marka olmak” dedi. Ancak büyürken kaliteden asla ödün vermediklerini kaydeden Belgin Kaplan, kalitenin markalaşma için olmazsa olmazlardan biri olduğunu ifade etti. ‘ANLAMLI VE GURUR VERİCİ’

DLG Alman Sağlık Tarım Toplum Derneği değişik kategorilerde ürünleri devamlı olarak denetimden geçiriyor. Ürünlerin tadını, lezzetini ve içindeki katkı maddelerini kontrol edip değerlendiriyor. Belgin Kaplan, “8 yıldır katıldığımız bu kontrollerde yine altın ödülü alıyoruz. Bu yıl 3 ürünle katıldık, her üçünde de en iyi ürün ödülüne layık görüldük. Biz yaptığımız ürünlerden yüzde yüz eminiz ama bunu resmi bir kuruluşun onaylaması ve tescillemesi önemli bir teyit bizim için. Bu yıl kalite kontrolüne giren uluslararası bin kadar firma bulunuyor. Aldığımız bu 3 ödüle layık görülmek bizim için daha anlamlı ve gurur verici. Bu onay hem şirketimiz; hem müşterilerimiz için, hem de tüketici için büyük önem taşıyor” dedi.