Kapılar 1 Mart’ta açılıyor

FEDERAL Çalışma Bakanlığı’nın raporlarına göre Almanya’da 1 milyon 200 binden fazla kalifiye iş gücü açığı var. Raporda, açık nedeniyle Alman ekonomisi yılda yaklaşık 30 milyar Euro kayba uğruyor. Ülkede her yıl işe giren sayısından 300 bin fazlası emeklilik ya da başka nedenlerle işi bırakıyor. Bu açık gelecek yıllarda daha da artacak. Uzmanlar, yurt dışından iş gücü gelmemesi durumunda 20 ila 64 yaş arası çalışan sayısının 2030 yılı itibarıyla 3 milyon 999 bin düşerek bu yaş gurubunda çalışan sayısının 45 milyon 900 bine gerileyeceğini hesaplıyor. 2060 yılında ise çalışan sayısı 10 milyon 200 bin azalacak.





YASA 7 HAZİRAN’DA ÇIKTI

Başbakan Angela Merkel ve koalisyon hükümeti de bu açığı AB üyesi ülke vatandaşlarıyla gideremeyeceğini anlayınca, 7 Haziran 2019’da çıkardığı yasayla kalifiye işçilere kapılarını açtı. Yasaya göre, ülkesinde meslek eğitimi almış veya üniversite mezunu olanlar, diplomalarını tanıtmaları halinde Almanya’da çalışabilecek. Yasa, iş sözleşmesi imzalamadan da Almanya’ya gelme olanağı tanıyor. Buna göre; meslek diplomasına sahip olanlar, altı aylık vize alıp Almanya’ya iş aramaya gelebilecek, bu süre içinde haftada 10 saat deneme amaçlı çalışabilecek, kurs ve staj programlarına katılarak mesleki açıdan kendilerini geliştirebilecek. İş sözleşmesi imzalamayanlar herhangi bir sosyal yardımdan yararlanamayacak ve bu süre içinde geçimlerini kendileri sağlayacak.





HEDEF YILDA 25 BİN KİŞİ

Yasa, çalışmaya geleceklerden belli seviyede Almanca bilmelerini zorunlu kılarken, Alman okullarından mezun olanlara meslek eğitimi için kapıları da açıyor. Buna göre Alman okullarını bitirenler sadece üniversite eğitimi için değil, meslek eğitimi için de ülkeye gelebilecek. Eski yasada yer alan, üçüncü ülkelerden iş gücü almadan önce ‘Alman ve AB vatandaşı var mı, araştırılmalı’ hükmü de kaldırıldı. Böylece Alman ve AB vatandaşlarına işte öncelik tanınmayacak. Almanya, yeni yasayla ülkeye yılda ortalama 25 bin kalifiye işçi kazandırmayı hedefliyor. Ancak yasanın beklenen hedefi gerçekleştirmesine şüpheyle bakanlar da var. Yeşiller, yasanın cazip olmadığını ve beklenen ilgiyi görmeyeceğini savunuyor. Aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) ise Almanya’ya daha fazla yabancının geleceğini söyleyerek yasaya karşı çıkıyor.





İHTİYAÇ DUYULAN MESLEKLER

Almanya’da 60 ayrı meslek dalında nitelikli iş gücü açığı bulunuyor. Mesleklerin başında sağlık, IT, inşaat ve mühendislik geliyor. Özellikle hemşire, hasta bakıcı, doktor, duvar ustası, elektrik mühendisi ve teknisyeni ile IT çalışanı açığı çok fazla. Yasa, tecrübeli olmaları durumunda IT branşında çalışacaklardan diploma zorunluluğu da istemiyor.