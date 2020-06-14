Kapıkule’den 15 bin gurbetçi giriş yaptı

BAŞTA Almanya olmak üzere, Hollanda, Belçika, gibi Avrupa ülkelerinden gelen gurbetçiler, yolculuklarının çok rahat geçtiğini anlattı. Fransa’dan gelerek, Kapıkule Sınır Kapısı’ndan ülkeye giriş yapan Şeref Kaygün, 54 yılın ardından en rahat şekilde ülkeye giriş yaptığını söyledi. Türkiye’de İstanbul, Amasya ve Bayburt’a gideceğini söyleyen Kaygün, “Türkiye’ye 54 yıldır gidip geliyorum, bizi sınır kapısında 12 saatten fazla bekletiyorlardı, bu yıl hiç öyle bir şey yaşamadık. Yollar boştu ve çok rahat geldim” dedi. Türkiye’nin koronavirüs salgını tedbirleri konusunda Avrupa ülkelerine göre çok ileride olduğunu söyleyen Kaygün, “Avrupa’da karantina günlerinde çok zor günler geçirdik. Ağzımıza takacak maske bulamadık. Türkiye bu konuda çok ilerideydi ve biz bunları oradan takip ediyorduk. Bizim liderimiz, hükümetimiz çok güçlü. Dünya ülkeleri bizi takdir ediyor, biz bunu Fransa’da gördük. Türkiye’nin lideri, askeri gücü Fransa’da çok konuşuluyor” dedi.

Almanya’dan giden Şaban Özsöz, “Çok rahat bir yolculuk yaşadık. Sınır kapılarından beklemeden geçtik. Türkiye’de karantina uygulamasının kalkmasıyla birlikte yola koyulduk. Kayseri’ye gideceğiz” dedi. Hollanda’dan yola çıkan Çetin Ünsal ise, “Koronavirüs tedbirleri bizi eve hapsetti. Tedbirlerin normalleşmesi ile birlikte yola koyulduk. Türkiye’de 3 ay kalmayı düşünüyorum” şeklinde konuştu.