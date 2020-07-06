Kapıkule’de rakamlar açıklandı: 1 ayda 102 bin 586 yolcu

TRAKYA Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre, haziran ayında 102 bin 586 yolcunun giriş yaptığı Kapıkule Sınır Kapısı’nda girişler koronavirüs tedbirleri kapsamında hassas ve titizlikle yürütülüyor. Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde yaşayan Türk vatandaşlarının yıllık izin döneminin gelmesiyle sınır kapılarında hareketlilik yaşanıyor. Yıllık izinlerini memleketlerinde geçirmek üzere Kapıkule’den Türkiye’ye giriş yapan Avrupalı Türklerin işlemleri koronavirüs tedbirleri kapsamında daha hassas yürütülüyor.

Kapıkule Sınır Kapısı’ndan giriş yapan araçlar tek tek dezenfekte ediliyor, gelen tüm yolcuların ateşi ölçülüyor. Haziran ayında 21 bin 477 yolcu aracının giriş yaptığı Kapıkule’den 59 bin 294 bin yabancı uyruklu ve 43 bin 292 Türk uyruklu yolcu olmak üzere toplam 102 bin 586 yolcu giriş yaptı.