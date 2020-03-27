Kapasiteyi günde 200’e çıkaracak

ALMANYA koronavirüsle mücadelede umudu test kapasitesini genişletmeye ve kitlesel testlere bağladı. Uzmanlara göre virüsün yayılmasını yavaşlatmak için test kapasitesini artırmak, pozitif çıkan hastaları tecrite almak en önemli önlemlerin başında geliyor. Bu yüzden Almanya İçişleri Bakanlığı test kapasitesini önümüzdeki haftalarda en yüksek seviyeye çıkarıp kendisinden şüphelenenlerin test edilmesini ve testi pozitif çıkanların temas ettiği kişilerin de test edilmesini istiyor. İlk etapta 6 Nisan’da testlerin günde 50 bine, 13 Nisan’da 100 bine, nisan sonunda günde 200 bine çıkarılması planlanıyor. Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre Almanya’nın haftada test kapasitesi 300 ile 500 bin arasında. Almanya test kapasitesini genişletmede Güney Kore’yi örnek alıyor. Güney Kore, Çin’in tersine sokağa çıkma yasağı yerine testleri artırdı ve pozitif çıkanları tespit edip tecrit ederek virüsün yayılmasını yavaşlattı.