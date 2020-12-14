Kapanmaya rağmen yoğun bakım hastası artacak!

ALMANYA Hastaneler Birliği Başkanı Gerald Gass, şimdi 4 bin 500 korona hastasının yoğun bakımda tedavi gördüğünü gelecek iki hafta içinde bu sayının 5 bine çıkacağını beklediklerini söyledi. Kapanma önlemlerinin etksini daha sonra göstereceğini belirten Gass, “Gelecek iki hafta içinde enfeksiyon sayıları bir kez daha yükselecek” diye konuştu. Özel hastane işletmeleri Fresenius müdürü Stephan Sturm ise yoğun bakım yatak sayısına odaklanılmasını eleştirdi. Almanya’da Helios hastaneleriyle en büyük özel hastane olan Fresenius’un müdürü, asıl sıkıntının personel azlığından kaynaklandığını ve bu noktaya yoğunlaşmak gerektiğini vurguladı.

VİROLOG: ÖNLEMLER DOĞRU

Düsseldorf Üniversite Kliniği Viroloji Bölümü Başkanı Jörg Timm, hastanelerde yoğun bakım yükünün çok arttığına işaret etti ve bu nedenle kapanma önlemlerinin doğru olduğunu savundu. Timm “Bu kadar yüksek enfeksiyon sayısı aksi takdirde çok daha dramatik biçimde artardı. Yoğun bakım ünitelerinin yükü son haftalarda devamlı arttı. Bu önlemler acilen gerekiyordu” dedi. Rheinische Post gazetesine konuşan Timm, Noel tatilinde özel kutlama ve aile ziyaretlerinden vazgeçilmesi çağrısında bulundu.