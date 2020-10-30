Kapanan işletmelere 10 milyar euro destek

ALMANYA’da pazartesiden itibaren katı önlemler başlayacak. Ülkede oteller ve pansiyonlar turistlere hizmet vermeyecek. Barlar, eğlence kulüpleri, diskotekler, etkinliklerin yapıldığı salonlar, tiyatro, sinema, konser salonları, eğlence merkezleri, saunalar, yüzme havuzları, kozmetik salonları, dövmeciler, masaj ve spor salonları kapanacak. Restoranlar masalara hizmet sunamayacak. Federal ve eyalet hükümetleri alınan katı önlemlerden etkilenecek işletme sahiplerine kasım ayı boyunca destek olabilmek amacıyla 10 milyar euro bütçe ayrıldı.

CİRO KAYBI OLANLAR DA FAYDALANACAK

Katı önlemler çerçevesinde kapatılan tüm işletmeler destekten faydalanabilecek. Sadece kapanan iş yerleri değil, katı önlemler nedeniyle ciro kaybı yaşayan işletmeler de kayıpları oranında destek alabilecek. Destek, kaybın yüzde 75’ine kadarını kapsayacak. Yardım için ilgili bankalara başvurmak yeteri olacak. Bankaların hızlı şekilde yardımı onaylaması için yeteri kadar personel de görevlendirilecek. Hükümetin aldığı karara göre 50 kişiye kadar istihdam yapan işletmelerin zararının yüzde 75’ine kadar karşılanırken, 50’dan fazla istihdamı sağlayan iş yerlerinin kaybının ise yüzde 70’ine kadar karşılanacağı karara bağlandı.

200 BİN EUROYA KADAR DESTEK

2019 yılının kasım ayından itibaren kurulan tüm şirketler ve işletmeler yardım kapsamına alındı. Yardımlar hesaplanırken ya ciro ya da 2019 yılının bilançosu kriter olarak dikkate alınacak. Yardımda iş yerlerinin sabit giderleri de önemli kriter olacak. İşletmeler eylül, ekim, kasım ve aralık aylarındaki kayıplarına göre 200 bin euroya kadar destek alabilecek.