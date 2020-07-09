Kanyonda yürürken üzerlerine kaya düştü

OLAY yerine polis ve kurtarma ekipleri sevk edilirken, kazada üzerine kaya düşen 2 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin de yaralandığı açıklandı. Arama kurtarma ekipleri, çalışmalara destek amacıyla kanyon tırmanışı için uzmanlarından yardım istedi. Bölgeye ayrıca, 4 kurtarma helikopteri sevk edildi. Yaralılar, helikopterle yakındaki hastanelere kaldırıldı. Polis, bölgenin ziyaretçilere kapatıldığını aktardı. Graz şehrinin yaklaşık 30 kilometre kuzeyinde yer alan Barenschützklamm, Avusturya’nın en uzun vadilerinden biri ve bölgeye sadece yürüyerek ulaşılabiliyor. Bölgede 160 metreden fazla ahşap köprü ve merdiven bulunuyor.