Kanserli eşinin yanında olan Nainggolan: "Ona virüsü geçiririm diye korkuyorum"

Hastanelerden uzak durduklarını ve terapilerin yavaşladığını belirten Nainggolan, "Umarım her şey yolunda gider. Eşim Claudia'nın zayıf bir bağışıklık sistemi var, bu yüzden hastaneye gidemiyoruz. Bekleme listeleri oluşturuldu burada, ne zaman hastaneye gidebileceğini bize duyuracaklar." ifadelerini kullandı.

Belçikalı yıldız sözlerine şöyle devam etti;

Şu anda alışverişe gittiğimde virüsü kapma riskim var. Eve geçince ona virüsü geçiririm diye korkuyorum ve çok dikkatliyim. Çok zorlu bir dönemi atlattık ve her şey yolunda gidiyor şu anda.