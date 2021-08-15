Kansere yenik düşen 18 yaşındaki Medine’nin vasiyeti yerine getirildi

ALMANYA’da yaşayan Açıkkol ailesinin 3 çocuğundan en küçüğü olan Medine Neslihan, geçen hafta uzun süredir tedavi gördüğü kanser hastalığına yenik düştü. Ölmeden önce yakınlarına, “Beni babamın mezarının yanına, Türkiye’ye götürün ve orada gömün” diye vasiyet eden genç kızın son isteği yerine getirildi. Bunun üzerine genç kızın cenazesi, önce Almanya’dan havayoluyla İstanbul’a, buradan da Adana’ya gönderildi. Yakınları tarafından teslim alınan cenaze, defnedilmek üzere Osmaniye’nin Toprakkale ilçesine götürüldü. BABASININ YANINDA TOPRAĞA VERİLDİ

Medine’nin cenazesi Garipler Mezarlığı’nda dedesi tarafından yaptırılan gasilhanede yıkandıktan sonra kılınan cenaze namazının ardından 2006 yılında yaşamını yitiren babasının mezarının yanında toprağa verildi.