Kanser hücrelerini ‘yapay zekâ’ bulacak

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BERLİN Ekonomi Senatörü Franziska Giffey ile Kent Gelişimi, İmar, İskan Senatörü Christian Gaebler, yıllardır ‘yapay zekâ’ alanında çalışmalar yapan ve “Almanya’yı akıllandıran Türk” olarak bilinen Prof. Dr. Şahin Albayrak’ı ziyaret etti. Almanya’da akıllı kapılar, akıllı bürolar, akıllı yollardan sonra ‘otonom otobüs’ projesini de hayata geçiren Prof. Dr. Albayrak, kurucusu olduğu Deneyimsel Yapay Zekâ ve Dijitalleşme Merkezi’nde (ZEKI) kendisini ziyaret eden konuklarına detaylı bilgiler verdi. Berlin Teknik Üniversitesi ‘Operasyonel Uygulamalar ve Telekomünikasyonda Ajan Teknolojileri’ (AOT) Kürsüsü Başkanı ve Dağıtılmış Yapay Zekâ Laboratuvarı (DAI) Genel Müdürü olan Prof. Albayrak, konuklarına ‘otonom otobüs’ projesine yönelik gelişmeler hakkında bilgi verirken, kanser hücrelerinin yerinin somut olarak belirlenmesine yönelik yapay zekâ çalışmalarıyla ilgili de detaylı açıklamalarda bulundu.

Geliştirme Hizmetleri (IAV) Başkanı Jörg Astalosch, Berlin İmar Senatörü Christian Gaebler, Berlin Ekonomi Senatörü Franziska Giffey ve Prof. Dr. Şahin Albayrak (soldan sağa)

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AKILLI MUTFAK PROJESİ

Ayrıca hayata geçirmeyi planladıkları ve denemelerde son aşamaya gelinen alışveriş robotunu da tanıtan Albayrak, Almanya’nın önde gelen süpermarket zincirlerinden Rewe ile yapılan sözleşme çerçevesinde hayata geçirilecek bu projeye göre, insanların vereceği siparişlerin robotlar tarafından nasıl satın alınıp evlere, bürolara teslim edileceğini içeren bir sunum yaptı. Prof. Albayrak, Senatör Giffey ve Gaebler’e “Sağdaki kapak açıl” dediğinde açılan, “Sağdaki kapak kapan” dediğinde kapanan, “Buzdolabı açıl” dediğinde açılan, “Buzdolabı kapan” dediğinde kapanan ‘akıllı mutfağı’ da gezdirdi ve kendilerine bu yöndeki çalışmalarıyla ilgili detaylı bilgiler verdi.

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DESTEĞİMİZ SÜRECEK

Prof. Albayrak, misafirlerine ‘otonom minibüs’ ile ‘otonom otomobil’ örneklerini de gösterdi. Senatör Franziska Giffey, her ne kadar ileride şoförsüz kullanılacak olsa da direksiyonu olan ‘otonom otomobil’e bindi, direksiyona dokunmasa da ön koltuğa oturdu. Prof. Şahin Albayrak ile ekibinin çalışmalarından ve ileriye yönelik yapay zekâ alanındaki gelişmelerden son derece etkilendiklerini gizlemeyen Giffey de Gaebler de bu alandaki gelişmelere her türlü desteği sürdürme sözü verdiler.

PROF. DR. ALBAYRAK KİMDİR?

Prof. Dr. Şahin Albayrak, 1958 yılında Tunceli’nin Nazımiye ilçesine bağlı Turnayolu köyünde doğdu. İlkokul, ortaokul ve liseyi Tunceli’de bitirdi. 1979 yılında Almanya’da çalışan ağabeyinin yanına gelerek 1980 yılında Berlin Teknik Üniversitesi Bilgisayar ve İletişim Bilimleri Fakültesi’nde öğrenimine başladı. Aynı üniversitede 1992 yılında doktorasını yaptı ve aynı yıl ‘Dağıtılmış Yapay Zekâ Laboratuvarı’nı (DAI) kurarak başına geçti. 2003’te de Berlin Teknik Üniversitesi Bilgisayar ve İletişim Araştırma Bölümü Başkanlığı görevini üstlendi. 2014 yılında Türkiye ile Almanya arasında bilimsel alanda iş birliğinin geliştirilmesine katkısı ve göçmen kökenlilerin eğitimine verdiği destekten dolayı Federal Liyakat Nişanı ile ödüllendirildi.