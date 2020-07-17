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BERLİN
Haber Giriş: 17.07.2020 - 11:41,Son Güncelleme:

Kanser hastası anne iki yaşındaki oğlunu ölüme terk etti

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Kanser hastası anne iki yaşındaki oğlunu ölüme terk etti
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Mönchengladbach Eyalet Mahkemesi’nde, iki yaşındaki oğlunu aç ve susuz bırakarak ölümüne neden olan 28 yaşındaki anne savunmasında “Ölebileceğini düşünemedim” dedi.

GEÇEN yıl nisan ayında anne, iki yaşındaki oğlunu yatağa yatırıp, ısıtıcıyı açtı. İki gün sonra oğlunu kontrolü için odaya girdiğinde çocuğun hareketsiz olduğunu fark etti. İlk yardım ekiplerine haber verdi. İlk yardım ekibi eve geldiğinde çocuk öldüğü için bir şey yapamadı. Adli Tıp’ta yapılan otopside çocuğun susuz kaldığı ve organlarının iflas ettiği belirlendi. Anne mahkemedeki ifadesinde kanser hastası olduğunu ve hastalığıyla uğraştığı için çocuğa bakamadığını söyledi. Yazılı olarak avukatın okuduğu ifadede anne “Hastalık bana çok ağır geldi. Oğlumun ölebileceğini de düşünemedim” dedi. Sanık annelik görevini yerine getirmeyerek ölüme yol açmaktan yargılanıyor.

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