Kanarya Adaları açıklarında göçmen teknesi alabora oldu: 1 ölü, 2 kayıp

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İspanya resmi haber ajansı EFE’nin haberine göre Kanarya Adaları grubundan El Hierro’nun güneyinin 20 kilometre açığında, düzensiz göçmenleri taşıyan bir tekne alabora oldu. Bölgeye giden sivil yardım ekipleri 1 kişinin cesedini denizden çıkarırken 2 kişinin ise kayıp olduğu belirtildi. Ekipler, alabora olan tekneden 78 düzensiz göçmeni kurtardı. Öte yandan El Hierro adası açıklarına son 24 saatte 4 farklı tekneyle 300’den fazla düzensiz göçmenin geldiği kaydedildi.

İSPANYA’YA GEÇEN YIL 63 bin 970 DÜZENSİZ GÖÇMEN GELDİ

İspanya İçişleri Bakanlığının verilerine göre 1-31 Ocak tarihlerinde Kanarya Adaları’na 4 bin 752 düzensiz göçmen geldi. Diğer yandan İspanya’nın doğusundaki Balear Adalarına da son 24 saatte üç farklı tekneyle toplam 72 düzensiz göçmenin geldiği açıklandı. İspanya’ya geçen yıl 63 bin 970 düzensiz göçmen gelirken sivil toplum kuruluşları, bu yıl bu sayının 70 binin üzerine çıkacağını iddia ediyor.