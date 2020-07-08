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Avrupa
BERLİN
Haber Giriş: 08.07.2020 - 10:37,Son Güncelleme:

Kanada bu yıl konuk ülke olmayacak

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Kanada bu yıl konuk ülke olmayacak
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Bu yıl 14-18 Ekim tarihleri arasından düzenlenmesi planlanan Frankfurt Kitap Fuarı’nda Kanada konuk ülke olacaktı. Ancak ülkede yaşanan koronavirüs vakaların artması ülkenin kararını ertelenmesine neden oldu.

KANADA’nın konuk ülke kararını bir yıl erteleme isteği kabul gördü. 2021 yılında düzenlenecek fuarda konuk ülke olması ön görülen İspanya, İtalya ve Slovenya ise 2022 yılında fuarın konuk ülkeleri olacak. Frankfurt Kitap Direktörü Juergen Boos “Konuk Ülke Belirleme Komitesi olarak İspanya, İtalya ve Slovenya hükümetlerine Kanada’nın gelecek yıl konuk ülke olma önerisine anlayış gösterdikleri için minnettarız. Üç ülkenin konuk ülke olma kararı da bir yıl ertelendi.

Kanada bu yıl konuk ülke olmayacak
Üç ülkenin anlayışı sayesinde Kanada edebiyatı bir yıl sonra Frankfurt’ta kendisini tanıtabilecek. Bu yıl hepimiz büyük zorluklarla karşı karşıyayız. Ve birbirimizle dayanışma içine girerek bu zorlukları aşacağız. Bunun güzel örneği konuk ülke kararında yaşandı. Ekim ayında her şeyin hazır olduğunu da göstermek istiyoruz” dedi.
Kanada bu yıl konuk ülke olmayacak

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