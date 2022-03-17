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Kan kırmızısıyla protesto

#Almanya#Rusya-Ukrayna Savaşı#Moda Haftası
Kan kırmızısıyla protesto

Rusya-Ukrayna savaşı, Berlin’de başlayan Moda Haftası’na da damga vurdu. Ukraynalı moda tasarımcısı Jean Gritsfeldt’in defile şovunda bir model, kan kırımızı renginde ve üzerinde İngilizce ve Kiril alfabesiyle ‘Barış’ yazan kıyafetle çıktı.

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Savaş nedeniyle Berlin’e gelemeyen ancak video mesajıyla defileye katılanlara hitap eden Gritsfeldt, “Bugün modayı konuşma zamanı değil” dedi. Ukraynalı tasarımcı, bombalardan korunmak için bodrum katlara saklanan insanların modaya uygun giyinmeye değil, sıcak bir kıyafete ihtiyaç duyduklarını söyledi. Gritsfeldt’in tasarladığı kıyafetler Ukrayna’dan çıkarılamadığı için gönüllü tasarımcılar Berlin Moda Haftası için Gritsfeldt’in tasarımlarına uygun diktikleri elbiselerle modelleri giydirdi. Siren ve alarm sesleriyle başlayan defilenin sonunda modeller sahnede devasa bir Ukrayna bayrağı da açtı.

Kan kırmızısıyla protesto

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#Almanya#Rusya-Ukrayna Savaşı#Moda Haftası

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