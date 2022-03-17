Kan kırmızısıyla protesto

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Savaş nedeniyle Berlin’e gelemeyen ancak video mesajıyla defileye katılanlara hitap eden Gritsfeldt, “Bugün modayı konuşma zamanı değil” dedi. Ukraynalı tasarımcı, bombalardan korunmak için bodrum katlara saklanan insanların modaya uygun giyinmeye değil, sıcak bir kıyafete ihtiyaç duyduklarını söyledi. Gritsfeldt’in tasarladığı kıyafetler Ukrayna’dan çıkarılamadığı için gönüllü tasarımcılar Berlin Moda Haftası için Gritsfeldt’in tasarımlarına uygun diktikleri elbiselerle modelleri giydirdi. Siren ve alarm sesleriyle başlayan defilenin sonunda modeller sahnede devasa bir Ukrayna bayrağı da açtı.