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Avrupa
Mümin KARACA / PFORZHEIM
Haber Giriş: 14.02.2020 - 10:36,Son Güncelleme:/

Kamyonu sollamak isterken...

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Kamyonu sollamak isterken...

Almanya’nın Ludwigsburg şehrinde yaşayan 20 yaşındaki Rojda Geyik, geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi.

KAZA, dün sabah saatlerinde B27 numaralı kara yolunun Talheim-Horkheim kesişme noktasında meydana geldi. Tuncelili Hasan ve Sanem Geyik’in kızları Rojda Geyik, önündeki kamyonu sollamak istedi. Ancak bu sırada karşı şeritten kelen başka bir kamyonla kafa kafaya çarpıştı. Araçta sıkışan Rojda Geyik olay yerinde yaşamını yitirdi. Yol ekiplerin çalışması nedeniyle 7 saat trafiğe kapatıldı.

Kamyonu sollamak isterken...

Kamyonu sollamak isterken...

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