MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriKamyonla kafa kafaya: 3 ölü 2 yaralı
GeriAvrupa Kamyonla kafa kafaya: 3 ölü 2 yaralı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 18.10.2020 - 10:01 | Son Güncelleme:

Kamyonla kafa kafaya: 3 ölü 2 yaralı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kamyonla kafa kafaya: 3 ölü 2 yaralı
Abone Olgoogle-news

Almanya’nın Baden Württemberg eyaletinde bir otomobille bir kamyonun kafa kafaya çarpıştığı korkunç kazada iki kişi ağır yaralandı, üç kişi hayatını kaybetti.

KAZA Stuttgart yakınlarındaki Meersburg’da meydana geldi. Polisin verdiği bilgiye göre beş kişinin içinde bulunduğu otomobili kullan 35 yaşındaki kadın sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil ters istikamete geçerek karşıdan gelen kamyonla kafa kafaya çarpıştı. Otomobilin arka koltuğunda oturan 12 yaşındaki bir erkek çocuk ile 35 yaşındaki bir kişi kaza yerinde yaşamını yitirdi. Otomobilin sağ ön koltuğunda oturan 18 yaşındaki genç ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otomobilin 35 yaşındaki sürücüsü kadın ile yine arka koltukta oturan 11 yaşındaki küçük kız kazayı ağır yaralı atlattı. Hayati tehlikesi bulunmayan iki yaralının tedavisine hastanede devam ediliyor. Kamyon sürücüsü ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle