Kamyonla kafa kafaya: 3 ölü 2 yaralı

KAZA Stuttgart yakınlarındaki Meersburg’da meydana geldi. Polisin verdiği bilgiye göre beş kişinin içinde bulunduğu otomobili kullan 35 yaşındaki kadın sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil ters istikamete geçerek karşıdan gelen kamyonla kafa kafaya çarpıştı. Otomobilin arka koltuğunda oturan 12 yaşındaki bir erkek çocuk ile 35 yaşındaki bir kişi kaza yerinde yaşamını yitirdi. Otomobilin sağ ön koltuğunda oturan 18 yaşındaki genç ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otomobilin 35 yaşındaki sürücüsü kadın ile yine arka koltukta oturan 11 yaşındaki küçük kız kazayı ağır yaralı atlattı. Hayati tehlikesi bulunmayan iki yaralının tedavisine hastanede devam ediliyor. Kamyon sürücüsü ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.