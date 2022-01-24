‘Kamuoyu önünde özür dilemeli’

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KONUYU alışık olunmayan bir şekilde pazar ayininde gündeme getiren Aachen Katolik Kilisesi Başpiskoposu Helmut Dieter, sorumluların başını kuma gömerek veya dönemin farklı şartlarını gerekçe göstererek gerçeklerden kaçamayacağını söyledi. Eski Papa 16. Benediktus’un özür dilemesi gerektiğini belirten Dieter, hatalı davranışlar nedeniyle olayların ortaya çıkarılamadığını ve faillerin çocuk istismarına devam ettiğini söyledi.

UNVANI GERİ VERMELİ

Almanya Katolik Kilisesi içinde reform girişimleriyle tanınan ‘Maria 2.0’ isimli ilerici kadın hareketi ise Alman Papa Joseph Ratzinger’in Papa olduktan sonra aldığı 16. Benediktus adından vazgeçmesini istedi. ‘Maria 2.0’ tarafından yapılan açıklamada, “Ortaya çıkan suçlamalar karşısında Joseph Ratzinger, Papalık ismi ile ona bağlı tüm unvanlardan feragat etmelidir” denildi. Kilise içindeki çocuk istismarı konusunda hazırlanan raporda 1977 ve 1982 yılları arasında Münih ve Freising Başpiskoposu olarak görev yapan eski Papa, görevi esnasında ortaya çıkan çocuk istismarı olaylarına göz yummakla itham edilmişti.