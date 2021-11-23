Kamulaştırma için uzmanlar komisyonu kurulacak

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Berlin’de 26 Eylül seçimlerine paralel olarak bir de konutların kamulaştırılması için halk oylamasında gidilmişti. Kira artışlarına karşı başlatılan inisiyatif tarafından desteklenen halk oylamasında seçmenlerin yaklaşık yüzde 56’sı Deutsche Wohnen şirketine ait 3 bine yakın konutun kamulaştırılmasını istedi. Sol Parti halk oylamasında çıkan sonucun yeni kurulacak hükümet tartından hayata geçirilmesini isterken, SPD ise milyarlarca euro maliyeti olan kamulaştırmaya karşı çıkıyor.

Koalisyon görüşmelerinde varılan uzlaşmaya göre yeni kurulacak hükümetin, halk oylaması sonucunu ‘saygı’ ve ‘sorumlulukla’ karşılayacağı, hükümet kurulduktan sonra ilk 100 gün içinde bu konuda bir uzmanlar komisyonu oluşturulması kararlaştırıldı. Komisyon ise halk oylaması sonucunu ve kamulaştırmanın mümkün olup olmadığını masaya yatıracak. Komisyon bir yıl içinde rapor hazırlayıp senatoya sunacak. Ardından kamulaştırmanın anayasaya uygun olup olmadığı araştırılacak.