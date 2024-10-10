Kamuda israfı tek tek açıkladı

Haberin Devamı

VERGİ Mükellefleri Birliği’nin (BdSt) açıkladığı rapora göre, birçok kamu projesinde hatalı planlama ve gereksiz bürokratik harcamalar dikkati çekiyor. Kuzey Ren-Vestfalya’daki bir kasaba için gürültü haritası hazırlığına 6 bin Euro harcandığı, ancak kasabada gürültü problemi yaşayan kimsenin bulunmadığı vurgulanıyor. Bunun yanı sıra Saksonya-Anhalt’ta bir yolun düzeltilmesi için 500 bin Euro harcanmasına rağmen yolun düzgün yapılmadığı ifade ediliyor. Schleswig-Holstein’da ise rüzgârlı havalarda yanaşamayan güneş enerjili bir feribot için 4 milyon Euro harcandığı ve eski feribotun daha yüksek bir bedelle geri satın alındığı belirtiliyor.

Haberin Devamı

GEREKSİZ BÜROKRATİK KURALLAR VAR

BdSt Başkanı Reiner Holznagel, bürokrasinin her yıl milyarlarca Euro’yu israf ettiğini belirtti. Sağduyunun yerini gereksiz bürokratik kuralların aldığını vurgulayan Holznagel, Hessen’deki Biedenkopf kasabasında bir yüzme havuzunda 30 yıl kullanılan bir tramplen kulesinin havuzun derinliği beş santimetre kısa olduğu gerekçesiyle yıkılmasına tepki gösterdi. “Yıllardır hiçbir kaza yaşanmamış, bu kadar küçük sapmaların kabul edilmesi gerekir” dedi. Holznagel, siyasetçileri bürokrasiyi azaltmaya çağırarak, gereksiz düzenlemelerin kaldırılması ve yapıların gözden geçirilmesi gerektiğini savundu. Ayrıca, kamu yönetiminin dijitalleşmesi ve süreçlerin daha şeffaf hale getirilmesinin, vatandaşların devlete olan güvenini artıracağını ifade etti.

1.7 MİLYON EURO’LUK KUTLAMA

Alman Demiryolları (Deutsche Bahn) da eleştirilerden nasibini aldı. Yeni altyapı birimi InfraGo’nun açılışını kutlamak için düzenlenen iki ayrı etkinlikte 1.7 milyon Euro harcandığı belirtildi. BdSt, bu harcamaları ‘gereksiz lüks’ olarak nitelendirdi.