Kamu hizmetlerinde ‘çöküş’ uyarısı

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BREGHEGGER’in açıklamasına göre, şu anda belediyelerde 100 binden fazla pozisyon boş ve bu sayı her geçen gün artıyor. Ayrıca, önümüzdeki on yıl içinde yaklaşık 500 bin belediye çalışanı emekli olacak. Bu, 1 milyon 650 bin olan mevcut belediye personelinin neredeyse üçte birinin iş gücünden çekileceği anlamına geliyor. Berghegger, bu süreçte yaklaşık 230 bin çalışanın eksik olacağını belirtti. Personel açığı, yalnızca belediye işlemleri ve bürokratik hizmetlerde gecikmelere yol açmayacak. Aynı zamanda toplumun temel ihtiyaçlarının karşılanmasında da ciddi sorunlara neden olabilecek. Berghegger, “Önümüzdeki beş yıl içinde 50 binden fazla otobüs şoförü emekli olacak. Ayrıca şu anda bile kreşlerde 100 binden fazla uzman eksik” dedi.

‘GELECEĞİMİZLE OYNUYORUZ’Sorunun çözümü için yapay zekâ kullanımına ve dijitalleşmeye ağırlık verilmesi gerektiğini belirten Berghegger, ancak Almanya’nın dijitalleşme konusunda geride kaldığını söyledi. Berghegger, “Dijitalleşme Almanya’da bu hızla devam ederse, geleceğimizle oynuyoruz” eleştirisinde bulundu. Ayrıca esnek çalışma saatleri ve görevlerin yeniden düzenlenmesi gibi adımlarla kamu hizmetlerinin daha cazip hale getirilebileceğini vurguladı. Kamu personeli açığının çözümü için hızlı ve kararlı adımlar atılmadığı takdirde, Almanya’da hem vatandaşlar hem de ülke ekonomisinin ciddi zorluklarla karşılaşması bekleniyor.