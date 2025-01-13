Kampanya başladı, saldırılar da!

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GENELDE seçim öncesi parti üyeleri ve taraftarları rakiplerinin afişlerini yırtıp atarlar. Zaman zaman da adayların bürolarının camlarına, vitrinlerine boya fırlatırlar. Veya rencide edici, küçültücü sloganlar yazarlar.Bazı aşırı gruplar ise adaylara tehdit mektupları gönderirler.Sosyal medyada karalayıcı paylaşımlarda bulunurlar.Ama ne yazık ki zaman zaman saldırılar da yaşanır.

İLK SALDIRI LINDNER’E

İşte daha seçim kampanyası başlar başlamaz, borç freninde ısrar ettiği için kasım ayında Şansölye Olaf Scholz tarafından kapının önüne konulan eski Federal Maliye Bakanı ve Hür Demokrat Parti (FDP) Genel Başkanı Christian Lindner, eski Doğu Almanya sınırları içinde oluşturulan yeni eyaletlerden Mecklenburg-Vorpommern’in Greifswald kentinde beklemediği bir saldırıya uğradı.

Partisinin düzenlediği seçim kampanyası etkinliğinde kurulan sahnede konuşmasını yapan Lindner’e yaklaşan Sol Parti üyesi bir kadın, yüzüne içi beyaz köpük dolu kağıt bir tabak fırlattı.

Yüzü beyazlara bürünen FDP’li politikacı, çok rahat bir tutum sergiledi ve yüzüne bulaşan kremalı pasta sandığı beyaz köpükleri eline doldurarak saldırgan kadının saçlarına sürdü.

Tabii tadına bakmayı da ihmal etmedi.

Saldırgan kadın güvenlik elemanlarının müdahalesiyle olay yerinden uzaklaşırken, FDP lideri konuşmasına devam etti.

Tadına baktıktan sonra köpük olduğunu anlayınca da “Krema olsaydı daha çok sevinirdim” diye espri bile yaptı.

Sahra Wagenknecht

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DAHA ÖNCE DE YAŞANDI

Bu ve benzer saldırılar, Almanya’da daha önceki yıllarda da yaşandı.

Tam bir yıl önce BSW’yi kuran Sahra Wagenknecht, 2016 yılında o zamanlar üyesi olduğu Sol Parti’nin Magdeburg’da düzenlenen kurultayında anti-faşist bir aktivistin pastalı saldırısına uğradı.

Ama gerçek pastaydı.

Kırmızı giysili Sahra Wagenknecht’in yüzü de kırmızıya boyanmıştı.

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Ama pastalı ve köpüklü saldırıların yanı sıra Almanya’da kırmızı boyalı saldırılar da yaşandı.

Bağımsızlık isteyen Kosova’ya karşı Yugoslavya’nın 1998 yılında savaş açmasına karşı çıkan Batılı müttefiklere ait birliklerde Alman askerlerin de yer almasına destek veren dönemin Yeşiller’li Federal Dışişleri Bakanı Joschka Fischer, partisinin 1999 yılı Mayıs ayında Almanya’nın Bielefeld kentinde düzenlenen olağanüstü kurultayında, aşırı solcu bir parti üyesi tarafından boyalı saldırıya uğradı.

Delegeler arasında masada oturan Joschka Fischer’e fırlatılan içi kırmızı boya dolu plastik torba sağ kulağına isabet edip patlayınca, boynu ve suratı da ‘kıpkırmızı boya’ içinde kaldı.

Tabii Yeşilller’in bir dönemler ‘hırçın çocuğu’ olarak bilinen Fischer’in kulak zarı da patladı.

Ama sonradan ‘Putin dostu’ olarak tanınan Almanya’nın o dönemdeki Başbakanı Gerhard Schröder’in kabinesinde 1998-2005 yıllarında Federal Dışişleri Bakanı olarak görev yapan Fischer, tutumunu değiştirmedi.

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KOHL’E YUMURTALI SALDIRI

Bir dönemler Almanya’nın eski Başbakanı Helmut Kohl da yumurtalı saldırıya uğradı.

İki Almanya’nın birleşmesinin mimarı ve Birleşik Almanya’nın ilk Başbakanı olarak tarihe geçen Helmut Kohl, iki Almanya’nın 3 Ekim 1990 tarihinde birleşmesinden yaklaşık 6 ay sonra eski Doğu Almanya’da ziyaret turuna çıktı.

Halle kentinin Pazaryeri Meydanı’na halkla sohbet etmek için gittiğinde, hiç de beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.

Alkış bekleyen Kohl, “Yuhhhh” sesleriyle karşılanırken, kendisine çiğ yumurta fırlatanlar oldu.

Yüzüne yumurta isabet eden Kohl, korumalarının müdahalesine rağmen yumurta atanların üzerine yürüyüp hesap sormak istedi.

Zor da olsa ikna oldu ve saldırganlara saldırmaktan vazgeçti.

Bir Fransız’la evlenen Berlin doğumlu Alman vatandaşı Beate Klarsfeld, Alman Nazilerin aşırı sağcı, ırkçı Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi (NSDAP) üyesi olan Almanya’nın üçüncü Başbakanı Kurt Georg Kiesinger’e partisi CDU’nun Berlin’deki Kongre Merkezi’nde düzenlenen kurultayında, sahnede tokat attı.

Hem de o kadar sıkı güvenlik önlemlerine rağmen.

Ve Beate Klarsfeld, 2012 yılında Sol Parti tarafından Alman Cumhurbaşkanı adayı gösterildi.

Tabii Joachim Gauck karşısında tutunamadı

Gauck 991, Klarsfeld ise 126 oy aldı.