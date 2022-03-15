Kamile Erdemir’e Bavyera Liyakat Nişanı

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35 yıl önce Nürnberg’de kurduğu ve engellilere yönelik hizmet veren ‘TIM e.V’ derneğinin başkanlığını yürüten Kamile Erdemir, Bavyera Liyakat Nişanı ile ödüllendirildi. Daha önce de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başbakanlığı döneminde engellilere yönelik hizmetlerinden dolayı Türkiye’de ödül alan Kamile Erdemir, Nürnberg’te yaşıyor.
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KAMİLE Erdemir, Isparta Uluborlu’dan 1980 yılında öğretmen olan eşiyle birlikte Nürnberg’e geldi. Biri zihinsel engelli iki çocuk annesi olan Erdemir, 1987’de Türk-Alman Engelliler Entegrasyon Derneği’ni kurdu. 35 yıldır da bu derneğin başkanlığını yürütüyor. İlk günden bu yana aralıksız bu alanda hizmet veren Erdemir, 16’ncı yüzyıldan kalma Münih Sarayı’ndaki törene de oğluyla birlikte geldi.
Törende konuşma yapan Eyalet Başbakanı Markus Söder, “Özel kulübe hoşgeldiniz” diyerek ödül alanları selamladı. Bu yıl aralarında bilim insanı, sanatçı ve sporcuların da olduğu toplam 47 kişiye Bavyera Liyakat Nişanı verildi. Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Hans-Dieter Flick ile Olimpiyat Şampiyonu Jessica von Bredow-Werndl gibi dünyaca ünlü isimler de Liyakat Nişanı alan isimler arasında. Bavyera Liyakat Nişanı, 1957 yılında bu yana veriliyor. Bavyera eyaleti, eyalet çapında sosyal konularda hizmet veren insanları en üstün madalya ile ödüllendiriyor.
Kamile Erdemir daha önce de yaptığı çalışmalar nedeniyle birçok ödüle layık görüldü. Bunlar arasında bazıları şöyle; 1997’de ‘GEK’ Sağlık Sigortası Ödülü, 1999’da Nürnberg Filarmonik Orkestrası Ödülü, 2007’de Bisiklet Kursu Ödülü, 2007’de Bavyera Eyalet Vakfı Sosyal Alanda Üstün Hizmet Ödülü, 2009’da Nürnberg Büyükşehir Belediyesi Onur Madalyası, 2010’da Türkiye ile Almanya arasında göstermiş olduğu olağanüstü başarısından dolayı dönemin Başbakanı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan tarafından ‘Onur Madalyası’.