Kamile Erdemir’e Bavyera Liyakat Nişanı

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KAMİLE Erdemir, Isparta Uluborlu’dan 1980 yılında öğretmen olan eşiyle birlikte Nürnberg’e geldi. Biri zihinsel engelli iki çocuk annesi olan Erdemir, 1987’de Türk-Alman Engelliler Entegrasyon Derneği’ni kurdu. 35 yıldır da bu derneğin başkanlığını yürütüyor. İlk günden bu yana aralıksız bu alanda hizmet veren Erdemir, 16’ncı yüzyıldan kalma Münih Sarayı’ndaki törene de oğluyla birlikte geldi.