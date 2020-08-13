Kameraların önüne geçtiler ve... ‘Bir daha olmasın’

KAMERALAR karşısında, “Çok açık. Bu bir hata ve öyle küçük falan değil, ağır bir hata. Bir daha olmasın” sözleriyle fırçalayan Söder, şunları söyledi: “Sağlık Bakanı Huml iki kez istifasını sundu. ‘Göreve devam etmek istiyor musun, görevini yerine getireceğine inanıyor musun?’ diye sordum. ‘Evet’ dedi. O nedenle birlikte devam edeceğiz. Kendisine güveniyorum.”

Eyalet Sağlık Bakanı Melanie Huml, durumun kolay olmadığını, hatanın kendisine ulaşması üzerine hemen harekete geçtiğini ve çarşamba akşamı gece yarısına kadar çalıştığını anlattı. Huml, test sonucu pozitif çıkan bin civarındaki kişiden 908 kişiye ulaştıklarını veya ulaşmak üzere olduklarını, testi pozitif çıkan 100’ün üzerinde kişiye ulaşmaya çalıştıklarını, 150 kadarının da test sonuçlarının tam netlik kazanmadığını söyledi. Bakan, pozitif çıkan testlerin üzerinden kaç gün geçtiği sorusuna da açık yanıt veremedi. Kamuoyuna sızan bilgilere göre pozitif çıkan ve test sahiplerine ulaşmayan testlerin üzerinden iki hafta geçenler olduğu belirtildi. Sağlık Bakanı Huml, test skandalı için “Olmaması gerekirdi. Ben de çok üzgünüm ve özür diliyorum” diye konuştu.