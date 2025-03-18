Kalplerimiz Filistinlilerle birlikte

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Büyükelçi Turan, iftar programında yaptığı konuşmada, ramazan ayının insanlar arasında sevgi, saygı ve hoşgörünün yoğun şekilde yaşandığı bir dönem olduğunu söyledi. Aynı zamanda bugünün 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 110. yıl dönümü olduğunu belirten Turan, “Türk milletinin ve dünya tarihinin dönüm noktalarından Çanakkale Zaferi yalnızca askeri bir başarı değil, Türk milletinin fedakarlık, birlik ve inançla neler başarabileceğini gösteren destansı bir mücadeledir” dedi. Bugün kalplerin ve düşüncelerin Filistinlilerle beraber olduğunu vurgulayan Turan, “Türkiye olarak bölgedeki kalıcı barışın hakim olması ve acıların bir an önce son bulmasını ümit ediyoruz. Bu yönde uluslararası ortaklarımızla birlikte çabalarımızı yoğun şekilde sürdürüyoruz” diye konuştu.

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‘BİRLİKTE ÇABA GÖSTERİLMELİ’

Ukrayna’da yaşanan savaşın, Avrupa’da güvenliğin, huzurun, esenliğin garantisinin olmadığını, bunların muhafazası ve geliştirilmesi için birlikte çaba gösterilmesi gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdiğini söyleyen Turan, “Bu kapsamda ülkemiz, Avrupa’nın geçmekte olduğu bu zor dönemde, Avrupa’da barış hedefi doğrultusunda başta Almanya olmak üzere müttefiklerimizle yakın eş güdüm içerisinde hareket etmeye devam edecek” ifadesini kullandı.

‘AŞIRILIK YÜKSELİYOR’

Türkiye ve Almanya’nın köklü tarihleri, güçlü ekonomik bağları ve halkları arasındaki derin dostluk sayesinde her zaman yakın ilişkiler içinde olduğunu anımsatan Turan, iki ülke arasındaki diyalog ve iş birliğinin, ilerleyen dönemde de devam etmesini umduğunu dile getirdi. Avrupa’da aşırıcılığın yükseliş trendini koruduğunu belirten Büyükelçi Turan, şunları söyledi: “Almanya’da maalesef buradaki Türk toplumunu da etkileyen yabancı düşmanlığı, ırkçı ve İslam düşmanlığı konusunda arzu edilmeyen örnekler yaşanıyor. Bu vesileyle başta Hanau, Solingen ve Magdeburg saldırıları olmak üzere terör saldırılarında hayatını kaybedenleri saygı ve rahmetle anıyoruz. Bu konuda Alman makamlarının kararlı mücadelesinden memnuniyet duyuyor, ortak iş birliğini olumlu değerlendiriyor, çabalarını destekliyoruz.”