Kalp kası iltihabı şüphesi BioNTech hisseleri olumsuz etkilendi!

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İLK olarak İsveç sağlık bakanlığı çok sayıda kalp kası iltihaplanmasına rastlanması üzerine 30 yaş altı insanlara Moderna aşısını geçici olarak durdurma kararı aldı. İsveç sağlık kurumu 1991 öncesi doğumlular için Moderna yerine BioNTech/Pfizer aşısı vurulması önerisinde bulundu. Bakanlık, Moderna aşısının iptaline neden olarak özellikle ikinci dozdan sonra ortaya çıktığı şüphesi doğan kalp kası ve kesesi (Perikarditis) iltihabı gibi yan etkileri gösterdi. İltihaplanmaların çoğu erkek olan 30 yaş altı insanlarda görüldüğü, bu nedenle iltihaplanmaya neden olduğu şüphesi doğan Moderna’nın geçici bir süre için durdurulmasına karar verildiği belirtildi.

DANİMARKA DA DURDURDU

İsveç’te alınan kararın ardından Danimarka sağlık bakanlığının da Moderna aşısını 18 yaş altı gençlere vurulmasınu durdurduğu bildirildi. Durdurma kararına neden olarak yine Perikarditis tehlikesi gösterilirken, Moderna yerine BioNTech/Pfizer aşılarının devreye sokulacağı duyuruldu. Her iki İskandinav ülkesinin Moderna aşılarını iptal etmesi üzerine New York borsasında işlem gören BioNTech hisselerin de olumsuz etkilendiği bildirildi. İptal haberlerinin duyulmasının hemen ardından BioNTech hisselerinin yüzde 5.59 dolayında değer kaybettiği, güncel olarak da değer kaybetmeye devam ettiği vurgulandı.

500 MİLYON BİONTECH AŞISI ÜRETECEK

Geçen Ağustos başlarında yaklaşık 400 eurodan işlem gören hisselerin iki ay içerisinde yüzde 50’ye varan düşüşle yarı yarıya değer kaybetmesi finans çevreleri tarafından ayrıca şaşkınlık yarattı. Diğer yandan bir yıl önce BioNTech ile ortak aşı üretim anlaşması yapan ünlü ilaç şirketi Dermapharm’ın üretim kapasitesini artırarak gelecek yıl içerisinde 500 milyon dozluk BioNTech aşısı üreteceği duyuruldu.