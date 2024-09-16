Kalorifer ustasından devrim gibi icat

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ALMANYA’da yeni yapılan binalara ve konutlara en az yüzde 65 yenilenebilir enerji tüketen ısıtıcı sistem monte edilmesini içeren ‘Kalorifer Yasası’ ile ilgili tartışmalar devam ederken, kalorifer ustası ve elektrik teknisyeni bir Alman, enerji tasarrufunda devrim nitelikli bir cihaz icat etti. Alman medyasında yer alan haberlere göre, Hessen, Rheinland-Pfalz ve Kuzey Ren Vestfalya üçgenindeki Westerwald kentinde yaşayan 55 yaşındaki kalorifer ustası Peter Brecklinghaus, 400 saat çalışarak ve deneyerek eski-yeni her türlü kalorifer sistemiyle kombine edilebilecek bir cihaz icat etti. Bir ayakkabı kartonu büyüklüğünde olan bu cihaz sayesinde hem elektrik hem gaz hem de para tasarrufu yapılabileceği gibi çevre kirliliğine yol açan salınımların büyük ölçüde azaltılacağı da belirtildi.

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5’TE BİR FİYATINA MALİYET

‘İklim kurtarıcısı’ olarak nitelenen Peter Brecklinghaus’un bu icadının enerji giderlerini yüzde 50, karbondioksit salınımını da yüzde 80 azaltacağına işaret edildi. Yeşiller’li Federal Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck’in ağırlığını koymasıyla hayata geçirilen Kalorifer Yasası’nda öngörülen yenilenebilir enerji tüketici ısıtma sistemi en az 100 bin Euro’ya mal olurken, kalorifer ustasının icadının 150 metrekare büyüklüğündeki bir konuta 2 günde monte edilerek 16 bin - 19 bin 500 Euro arasında bir maliyeti oluyor.