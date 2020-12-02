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Haber Giriş: 02.12.2020 - 11:55 | Son Güncelleme:

Kalecinin şoke eden görüntüsü! Korona virüs...

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Kalecinin şoke eden görüntüsü! Korona virüs...
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Yaz aylarında koronavirüse yakalanan Uruguaylı kaleci Sebastian Sosa'nın son hali görenleri şaşkınlığa uğrattı.34 yaşındaki kaleci geçtiğimiz yaz koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklamıştı.

Kalecinin şoke eden görüntüsü Korona virüs...
Sosa koronavirüse yakalandığını oldukça farklı bir şekilde anladığını ifade etti.
Kalecinin şoke eden görüntüsü Korona virüs...
Tecrübeli kaleci o günleri böyle anlattı; 'Koronavirüs olduğum Temmuz ayından Ağustos ayının sonuna kadar saçlarım dökülmeye başladı.'
Kalecinin şoke eden görüntüsü Korona virüs...
'Sonra bir kaç tel saçım kalınca ben de tamamını kazımaya karar verdim.'
Kalecinin şoke eden görüntüsü Korona virüs...
'Her zaman aslanları sevmişimdir. O yüzden bu dövmeyi yaptırdım.'
Kalecinin şoke eden görüntüsü Korona virüs...
Sosa, dövmeden sıkılırsa saçını olduğu kadarıyla uzatıp aslanı kapatabileceğini söyledi.
Kalecinin şoke eden görüntüsü Korona virüs...

'Aslan dövmesini yapmak 6-7 saat sürdü. Kafa bölgesinin acıyacağını söyledi ama ben pek bir şey hissetmedim.'
Kalecinin şoke eden görüntüsü Korona virüs...
Saçını sıfır vurunca taraftarların kendisine 'Hitman' lakabı taktığı söyleyen Sosa, halinden oldukça memnun olduğunu ifade etti.
Kalecinin şoke eden görüntüsü Korona virüs...
Sosa'nın korona öncesi saçları bu şekildeydi.
Kalecinin şoke eden görüntüsü Korona virüs...
Tecrübeli kaleci dövmecisiyle böyle poz verdi.
Kalecinin şoke eden görüntüsü Korona virüs...

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