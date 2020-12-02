Kalecinin şoke eden görüntüsü! Korona virüs...

Sosa koronavirüse yakalandığını oldukça farklı bir şekilde anladığını ifade etti. Tecrübeli kaleci o günleri böyle anlattı; 'Koronavirüs olduğum Temmuz ayından Ağustos ayının sonuna kadar saçlarım dökülmeye başladı.' 'Sonra bir kaç tel saçım kalınca ben de tamamını kazımaya karar verdim.' 'Her zaman aslanları sevmişimdir. O yüzden bu dövmeyi yaptırdım.' Sosa, dövmeden sıkılırsa saçını olduğu kadarıyla uzatıp aslanı kapatabileceğini söyledi.

'Aslan dövmesini yapmak 6-7 saat sürdü. Kafa bölgesinin acıyacağını söyledi ama ben pek bir şey hissetmedim.' Saçını sıfır vurunca taraftarların kendisine 'Hitman' lakabı taktığı söyleyen Sosa, halinden oldukça memnun olduğunu ifade etti. Sosa'nın korona öncesi saçları bu şekildeydi. Tecrübeli kaleci dövmecisiyle böyle poz verdi.