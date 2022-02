Kaldığınız için teşekkürler

Haberin Devamı

27 Eylül 1961’de bir tren Köln-Deutz istasyonuna yanaşıyor, yolcuların arkalarında uzun bir yolculuk var. İstanbul’dan Sofya, Belgrad ve Münih üzerinden Rheinland’a yolculuk. Hedef: Köln Niehl’de Ford tesisleri. Ford, Almanya’da Türk işçi istihdam eden ilk şirket ve bu trende ilk işçiler de yer alıyor. Sadece 11 yıl sonra, 12 binden fazla Türk işçi Ford’da çalışıyor ve 1978’de ilk Türk üye denetim kuruluna seçildi. Sözde misafir işçilerden biri -yanındaki pek çok kişi gibi- 1969’da ailesini yanına getirdi, karısı ve oğlu Köln’e geldi. 51 yıl sonra bu oğul, modern bilimin simgesi haline geldi ve Almanya’da ve tüm dünyada bir umut sembolü oldu. Eşi Özlem Türeci ile birlikte koronavirüse karşı ilk aşıyı geliştiren oğlunun adı Uğur Şahin.

Uğur Şahin ve Özlem Türeci’nin hikâyesi, eğitim ve başarılı entegrasyon yoluyla ilerlemenin somut örneğidir. Benzer hikâyeler -daha az belirgin ve en çeşitli biçimlerde- Almanya genelinde Kuzey Ren-Vestfalya’da binlerce, hatta milyonlarca kez var. Kuzey Ren-Vestfalya bir göçmen şehridir. Çeşitlilik DNA’mızın bir parçasıdır, ülkemiz özel bir entegrasyon tarihi ile karakterizedir. Çalışkanlık ve iyi eğitim yoluyla toplumsal ilerlemenin her zaman özel bir rol oynadığı bir hikâye ama aynı zamanda Almanya’da bir yer edinmek ve yeni bir ev inşa etmek için sıkı çalışma, direniş ve aksilikler ile karakterize edilen bir hikâye. Bu entegrasyon hikayesi, 1960’larda Türkiye’den, İtalya’dan, İspanya’dan, Portekiz’den veya Yunanistan’dan bize gelen sözde misafir işçilerin her birinin hikâyesidir. Her kişisel biyografinin toplamıdır. Birçok insanın Kuzey Ren-Vestfalya’ya göç etmesiyle birlikte, giderek yaygınlaşan bir hikâye başlar. O bizim hikâyemiz. Ülkemizi bugünkü haline getirdi.

Prof. Dr. Uğur Şahin ile eşi Dr. Özlem Türeci, koronavirüse karşı geliştirdikleri aşıyla tüm dünyaya umut oldu.

ALMAN EKONOMİK MUCİZESİ İLK İŞE ALIM ANLAŞMALARI

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra, mülteciler ve sürgünler Ren ve Ruhr’da yeni bir vatan buldular. Savaştan sonra insanlar birlikte ülkeyi, ülkelerini yeniden inşa ettiler. Onların, Kuzey Ren-Vestfalya ve Almanya’daki tüm insanların yeniden yapılanma için gösterdiği kararlılık, Alman ‘ekonomik mucizesinin’ önemli bir nedeniydi. Bu patlama o kadar güçlüydü ki, 1950’lerde Alman ekonomisinin acilen ek işçilere ihtiyacı vardı. 1960 yılında yaklaşık yarım milyon boş kontenjanla bir zirveye ulaşıldı. Aynı zamanda diğer ülkelerdeki insanlar iş arıyordu. Birbirimizi bu şekilde bulduk, bir ‘kazan-kazan’ durumu. 1955 ve 1960’ta İtalya, İspanya ve Yunanistan ile ilk anlaşmalar yapılırken, 1961’de işçi arayışının çapı genişledi. Türkiye ile işe alım anlaşması yapıldı. Bu anlaşmaya dayanarak, 1973’teki ‘işe alma yasağı’na kadar yaklaşık 870 bin işçi Türkiye’den Almanya’ya seyahat etti. İnşaatta, madencilikte, tarımda ve sanayinin her alanında iş buldular.

ÇALIŞMAYA GELENLER OLMASAYDI FABRİKALAR DURMA NOKTASINA GELİRDİ

Türkiye ile yapılan 60 yıllık işe alım anlaşması, birinci nesil göçmenlerin tüm çeşitliliğine ve başarılarına bakmak için iyi ve çok geç kalınmış bir nedendir. 60 yıllık işe alım anlaşmaları aynı zamanda 60 yıllık entegrasyon geçmişi anlamına gelir. Tabii ki iş ilk sıradaydı, göçün sebebi buydu. Burada çalışmak için ana vatanlarından ayrılan insanlar olmasaydı, Kuzey Ren-Vestfalya’daki fabrikalar durma noktasına gelirdi. İş zordu ve yabancı bir ülkedeki koşullar zordu. Çoğu Almanca bilmiyordu. Ve her yerde açık kollarla karşılanmadılar, bu da gerçeğin bir parçası. Ancak sözde ‘misafir işçiler’ hakkında kişisel hayat hikâyelerine odaklanmadan çok uzun konuştuk. Öz geçmişinin görünümü çalışmasıyla sınırlı olmamalıdır.

Türk işçilerin işe alınması başlangıçta en fazla iki yılla sınırlıydı. Kalış başlangıçta geçici olarak tasarlandı, Almanya yalnızca geçici bir vatan olacaktı. İşçi ailelerinin başlangıçta eski yurtlarında kalmalarının nedenlerinden biri de budur. Bu hiç kimse için kolay değildi, ancak çocuklarını akrabalarına bırakmak zorunda kalan ebeveynler için özellikle zordu. Bugün şartlar çok daha kolay olurdu, saniyeler içinde tüm dünyaya fotoğraf gönderebilir ve video aracılığıyla dijital olarak konuşabiliriz. Ancak o zamanlar çoğu insan için eve telefon etmek bile karşılanamazdı. Annelerin ve babaların katlandığı zorluklar çok büyüktü. Birçoğu eve daha fazla para gönderebilmek için en basit konaklama yerlerine yerleşti. Evdeki ailelerinin daha iyi bir yaşam sürmesini sağlamak için vazgeçtiler. Ülkemizin büyük refahı ve ekonomimizin başarısı, aynı zamanda, çoğu zaman yoksunluk, yalnızlık ve vatan hasreti ile birleşen bu misafir işçi kuşağının çalışkanlığına da dayanmaktadır. Çalışmalarıyla, Kuzey Ren-Vestfalya’nın artık uluslararası düzeyde başarılı bir sanayi bölgesi haline gelmesine önemli bir katkıda bulundular. Almanya ve Kuzey Ren-Vestfalya onlara çok şey borçlu ve onlara büyük bir minnet borcu var.

GÖÇMENLER İÇİN ŞARTLAR ÇOK ZORDU

Ama bu insanların ülkemize getirdikleri iş gücünden çok daha fazlası var. İlk nesil misafir işçilerin hayatlarını şekillendirirken sergilediği tavırdan çok şey öğrenebiliriz. Var olan birkaç fırsattan çok şey çıkardılar. Tüm farklılıklara rağmen, onların hayattaki yolları, bana, ailemin neslinin yolunu hatırlatıyor. Hepsi, eğer çok çalışırsak, çabalarsak, önümüze çıkan fırsatları değerlendirirsek, ilerleyeceğimiz ve çocuklarımız için daha iyi bir gelecek yaratacağımız ilkesiyle hareket ettiler. Çocuklar daha iyi olmalı!

Ancak göçmenler için şartlar çok daha zordu. Birçoğu kelimenin tam anlamıyla yıllarca hazırlanmış bavulların üstünde oturdular, her zaman ayrılmaya hazırdılar. Başlangıçta kalmaları için uzun vadeli bir umut yoktu. Bu, karşılıklı entegrasyon çabalarını olumsuz etkiledi. 1964’te Türkiye ile sadece ikinci bir anlaşma, ikâmet kısıtlamasını sona erdirdi ve aile üyelerinin Almanya’ya taşınmasına izin verdi. Türkiye’de asker alımının dondurulmasının ve askeri darbenin ilan edilmesinden sonra, birçok Türk göçmen sonunda Almanya’da kalmaya ve ailelerini geri getirmeye karar verdi. Eşlerin ve çocukların gelişiyle yepyeni bir dönem başladı.

SÜREÇ OLARAK ENTEGRASYON

Bugünün perspektifinden, Almanya’da 1960’lar ve 1970’lerdeki gelişmelerin tam boyutunu anlamamızın çok uzun sürdüğü açıktır. Entegrasyon fırsatlarının olmaması ve pek çok zorluğun anlaşılmaması, birçok göçmenin Almanya’ya sadece fiziksel olarak yerleşmesini değil, aynı zamanda zihinlerini ve kalplerini de zorlaştırdı. Bu kadar önemli olan entegrasyon çalışmaları ancak sivil toplum aktörlerinin bir araya gelmesi, kiliseler ve dernekler arasındaki dinler arası diyalog ve bireysel inisiyatiflerin taahhüt ettiği eylemlerle başladı. Bugün farklı. Entegrasyon politikası, yıllardır eyalet ve federal siyasetin merkezi bir alanı olmuştur. Yine de yapılacak çok şey var. Göçmen kökenli insanların ortalama olarak daha düşük eğitim niteliklerine sahip olduğu gerçeğiyle yetinmemeliyiz. Birinin iş ya da ev sahibi olup olamayacağını, soyadı belirlememeli. Gelecekte entegrasyonu, devam eden ve hepimizi etkileyen bir süreç olarak daha fazla anlamalıyız. Birlikte toplumumuzun uyumunu tekrar tekrar güçlendirmeye çağrılıyoruz. Çünkü ülkemiz çok farklı ve insanların yaşam tarzları çok farklı.



HEPİMİZİN ŞANSI VAR

Misafir işçilerin çocukları ve torunları ile savaş sonrası kuşağı bugün bir arada yaşıyor. Çocukları ve torunları birlikte büyüyor. Bunun anlamı; Sadece ortak bir tarihimiz yok. Her şeyden önce birlikte bir geleceğimiz var. İlk nesil misafir işçilerin kadınları ve erkekleri çok çalıştılar ve birçok zorluğa göğüs gerdiler çünkü tek bir amaçları vardı; Çocuklarımızın daha iyi bir geleceği olsun. Amacım, ülkemizdeki herkesin geleceğe iyimser bakabilmesi ve şunu söyleyebilmesi: “Bir gün çocuklarım daha iyi olacak. Çocuklarımın endişelenmesine gerek kalmayacak. Çocuklarım, refahın, sosyal güvenliğin ve yaşamın doğal temellerinin korunmasının güvence altına alındığı güvenli ve özgür bir dünyada yaşayacaklar.”

Bunun için hepimizin şansı var.

Bizden önceki hiçbir nesil, bu zorlukların üstesinden başarıyla gelmek için bu kadar çok araca, bu kadar çok bilgiye sahip değildi. Şimdi ve gelecek için ilk misafir işçilerin neslini şekillendiren ilerleme vaadini yenilemek için her fırsata sahibiz. Amacım, ailemin bana verdiği yol gösterici ilkenin Kuzey Ren-Vestfalya’da geçerli olmasıdır; Bir şey yapabilirsen, o zaman bir şeye sahipsindir, o zaman bir şeysindir.

BİRİNCİ NESLE TEŞEKKÜR BORÇLUYUZ

Ayrıca burada, Kuzey Ren-Vestfalya’da her fırsata sahip olduğumuz için ilk nesil misafir işçilere teşekkür borçluyuz. Tüm engellere, olumsuzluklara ve ayrıca tacizlere rağmen birçoğu kalmaya karar verdi. Bugün, çocuklarınız ve torunlarınız Kuzey Ren-Vestfalya’mızın doğal bir parçasıdır ve iş, araştırma ve toplumda en iyi performans gösterenlerdir. Kuzey Ren-Vestfalya’daki her beşinci kurucunun bir göç geçmişi vardır. Biz ve dünya, Ford’daki misafir bir işçinin oğluna korona pandemisinde korkuyu ortadan kaldıran aşıyı bulduğu için teşekkür borçluyuz. Başbakan olarak geçmişin misafir işçilerinin ve onların soyundan gelenlerin bugün bunu demesi beni gururlandırıyor:

“Kuzey Ren-Vestfalya’da evimizdeyiz. Bu ülke bizim ülkemizdir.”

Türkiye’den, İtalya’dan, İspanya’dan, Yunanistan’dan veya Portekiz’den, dünyanın pek çok farklı ülkesinden gelen göçmenler sabırlıydı, sebat ettiler. Buraya daha iyi bir yaşam sürmek, fırsatlarından yararlanmak için geldiler. Ülkemizi, kültürümüzü, toplumumuzu zenginleştirdiler. Hepinize teşekkür ve saygılarımızı sunuyoruz. O zamanlar bize geldiğiniz ve ekonomimizi yeniden inşa etmeye ve zenginleştirmeye yardımcı olduğunuz için teşekkür ederiz. Ve daha da önemlisi, kaldığınız için teşekkür ederiz!