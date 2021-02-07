İKİNCİ Dünya Savaşı’ndan bu yana en büyük ekonomik krizin yaşandığına dikkati çeken Altmaier, buna rağmen kısıtlamaların şu günlerde kaldırılmasının daha da tedirgin edici sonuçlar doğurabileceğini belirtti. Kovid-19 tanısı konulan insan sayısının kısa bir süre öncesine kadar geçen yıl ekim ayındaki sayılarla eşit olduğunu hatırlatan Altmaier, şunları söyledi: “Son iki haftadan beri ciddi bir düşüş olmaya başladı. Ancak tehlikeli mutasyon son günlerde tüm Almanya’yı sardı. En geç ilkbaharın başlarında, Paskalya Yortusu’ndan sonra kısıtlamaların kaldırılmasını çok umuyorum. Birçok küçük işletmenin kapısına kilit vurulmasına, insanların işlerini ve iş yerlerini kaybetmesine, ödeme güçlükleri çekmesine çok üzülüyorum. Bunları gördükçe, duydukça kalbim kan ağlıyor.”

Almanya’da yayınlanan haftalık Bild am Sonntag gazetesine konuşan Altmaier, son dönemlerde Rusya ile yaşanan sıkıntılar nedeniyle Nord Stream 2 (Kuzey Akım 2) doğal gaz hattı projesinin durdurulması tartışmalarından rahatsız olduğunu da söyledi. Altmaier, bu projenin durdurulması halinde birçok Alman şirketin de büyük ölçüde sıkıntı yaşayacağını hatırlattı.